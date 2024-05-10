　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列空襲加薩拉法市　以哈「休戰談判破局」無協議告終

▲▼根據聯合國（UN）的說法，目前有140萬人在拉法避難。（圖／路透）

▲根據聯合國（UN）的說法，目前有140萬人在拉法避難。（圖／路透）

文／中央社拉法9日綜合外電報導

以色列9日出動戰機空襲擁擠的加薩南部城市拉法，同時在埃及的休戰談判則以無協議告終。美國總統拜登8日挑明，若以色列全面進攻拉法，就要暫停供應砲彈和其他武器給以色列。

法新社記者與目擊者9日回報，以色列空襲拉法（Rafah）多個區域。根據聯合國（UN）的說法，目前有140萬人在拉法避難。

民眾巴魯爾（Tarek Bahlul）在拉法市一條荒涼的街道上說：「戰車與戰鬥機在空襲…每分鐘都能聽到火箭彈的聲音，而且你不知道它會掉在哪裡。」

以色列已不顧國際反對，對拉法市東部派出戰車並進行所謂的「定點襲擊」。以色列稱拉法境內有巴勒斯坦組織「哈瑪斯」（Hamas）僅存的部隊。

針對拜登（Joe Biden）威脅將停止對以色列提供武器，以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）表示，這種說法「十分令人失望」。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則發聲明說：「假如以色列必須孤軍奮戰，就會孤軍奮戰。」這是他最近幾天數度重複的話，但尼坦雅胡並未直接提及美方的威脅。

以色列一名高官9日晚間表示，在埃及首都開羅針對加薩走廊（Gaza Strip）休戰的最新一輪間接談判已經結束。

路透社報導，這名官員說，關於哈瑪斯提出的釋放以色列人質的方案，以色列已向調解人員表達以方異議；他還說，以色列會繼續按照計畫，在拉法和加薩其他區域行動。

這場加薩戰爭始於哈瑪斯去年10月7日對以色列發動空前攻擊。根據法新社對以色列官方數據的統計，那次攻擊造成超過1170人死亡，其中多半是平民。哈瑪斯也擄走約250名人質，以色列估計仍有128人在加薩，包含官員說已經死亡的36人。

根據哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部，以色列的報復攻勢已造成加薩至少3萬4904人喪生，而且多半是婦孺。

ET快訊
百度股價一夜蒸發250億！　「冷血女副總裁」離職了
北台灣「最美女藥頭」駐顏有術　辦案人員驚吐1句話
新手媽「母乳太多」陸夫嘴饞幫忙　超慘下場曝光
洪金寶《功夫》鬧翻周星馳20年！態度強硬親回4字　認片場傳言
每月1萬孝親費「害老公討厭媽媽」她上網求助　網大逆風全挺男方
刑事戰將中美人計「2580」成熱搜字！　竟跟瑪莎惡煞有關
「路上一堆老車」台灣人不愛換車？過來人曝背後原因
台灣北區「最美藥頭」落網　開賓士抱狗送毒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Google前執行長：曾考慮收購TikTok　呼籲美國政府勿封殺

星國人夫戀上夜店女經理　愛巢中遭刺胸亡！小三：是誤殺

波音737又出意外！　塞內加爾機場「衝出跑道」釀10傷

龍捲風橫掃「工廠15秒被夷平」　行車紀錄器畫面曝光

以色列空襲加薩拉法市　以哈「休戰談判破局」無協議告終

美前國安顧問：川普若重返白宮　美國將保衛日本台灣

降息希望提高！美股收漲331點　台積電ADR反跌0.56%

蘋果才推新iPad Pro廣告就炎上　暗喻AI輾壓創意被轟：行銷災難

北韓官媒：金正恩致電普丁祝賀俄羅斯勝利日

美國警告停供武器後　以色列戰車密密麻麻集結拉法外圍

篠崎泫聲音疑似傳出！　Toyz不藏了：多看她IG

Lulu未切割黃子佼「他就是在那」　被問「愛馬仕要還嗎」嘆：這是什麼問題？

高雄23歲男載妹闖紅燈　女騎士衰遭撞騰空翻滾

男挑戰手按8.8秒拿大獎　精準命中秒數自信回頭！

Toyz直播「疑傳出篠崎泫聲音」　不藏了：你們要幫我照顧她

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

演哪齣？癡情女見通緝犯男友被上銬痛哭：寶貝我抱抱　警看傻眼

23歲男載妹闖紅燈！女騎士衰遭撞　3人騰空翻滾摔車畫面曝

Melody搶張學友門票送媽媽　她回：Energy呢？

彰化小姊姊突腦水腫昏迷　阿公嘆：已有心理準備

Google前執行長：曾考慮收購TikTok　呼籲美國政府勿封殺

星國人夫戀上夜店女經理　愛巢中遭刺胸亡！小三：是誤殺

波音737又出意外！　塞內加爾機場「衝出跑道」釀10傷

龍捲風橫掃「工廠15秒被夷平」　行車紀錄器畫面曝光

以色列空襲加薩拉法市　以哈「休戰談判破局」無協議告終

美前國安顧問：川普若重返白宮　美國將保衛日本台灣

降息希望提高！美股收漲331點　台積電ADR反跌0.56%

蘋果才推新iPad Pro廣告就炎上　暗喻AI輾壓創意被轟：行銷災難

北韓官媒：金正恩致電普丁祝賀俄羅斯勝利日

美國警告停供武器後　以色列戰車密密麻麻集結拉法外圍

TOYOTA將推「全新省油新油電車」！與比亞迪合作拚2年量產

求妻原諒出賣小三！　無恥男超鹹濕：今天想從後面進去

Google前執行長：曾考慮收購TikTok　呼籲美國政府勿封殺

星國人夫戀上夜店女經理　愛巢中遭刺胸亡！小三：是誤殺

桃園通過火災預防自治條例　蘇俊賓「第一季倉儲火警降六成」

【周焦點】MG4 6月將上市　國產新7人座今年見　Nissan、BMW休旅開賣

皮膚癢7原因「不一定是皮膚病」！　最有效止癢方法曝

今天限定喝！ 　OK mart「大杯咖啡買2送2」不限冷熱

傳說中的女神之香！法國香氛品牌MAISON W首度進軍台灣

小孟老師／5月10日星座運勢　水瓶座工作愛情雙提升「幸運色棕色」

高雄23歲男載妹闖紅燈　女騎士衰遭撞騰空翻滾

國際熱門新聞

員工集體請假關手機　印度廉航火速開除30人

搭機別帶硬殼行李箱！空姐揭密：更容易壞

經濟數據提高降息希望　美股收漲331點

美停供武器　以色列戰車集結拉法外圍

她狂開7470分頁　手滑全關崩潰

新iPad Pro廣告炎上　暗喻AI碾壓創意

美前國安顧問：川普若重返白宮　美國將保衛日本台灣

專家曝4種人最易得陰莖癌！巴西每年600人斷根

金正恩致電普丁祝賀俄羅斯勝利日

嬰屍「口鼻塞衛生紙」！泰19歲少女來回公廁3次

未成年情侶站前「用手服務」　女呻吟搥腿

女被老公下藥迷昏　送給公公姊夫8家人性侵

北韓11高官爽開「極樂性愛趴」遭處決！

法院前直播遭突襲　韓網紅「血濺鏡頭」慘死

更多熱門

相關新聞

美停供武器　以色列戰車集結拉法外圍

美停供武器　以色列戰車集結拉法外圍

美國總統拜登表示，以色列軍隊若入侵加薩南部的拉法，將停止提供武器後，當地居民表示，以軍戰車在拉法外圍集結，並且朝建築密集區域的附近開火。

烏克蘭通過法案　允許囚犯從軍換假釋

烏克蘭通過法案　允許囚犯從軍換假釋

普丁勝利日演說警告：核力量隨時備戰

普丁勝利日演說警告：核力量隨時備戰

外交部持續關注以哈情勢　捐1620萬元

外交部持續關注以哈情勢　捐1620萬元

以色列擊殺哈瑪斯海軍指揮官　空襲畫面曝

以色列擊殺哈瑪斯海軍指揮官　空襲畫面曝

關鍵字：

哈瑪斯以色列巴勒斯坦軍武國際軍武加薩走廊

讀者迴響

熱門新聞

「北區最美大藥頭」開賓士送毒落網！

獨家／李多慧拍廣告爆堅持站C位！

5000多貨物堆倉庫　蝦皮：全數收回

海星飛彈擊沉油輪！　畫面曝光

爆堅持站C位遭換角！李多慧經紀人回應了

新店央北社會住宅停麥拉倫　住戶疑惑

逢甲「阿婆炒飯」明熄燈！闆娘：沒遺憾了

年輕妹高鐵上大聲講電話　醫見真相羞愧耳朵紅

蝦皮合作廠商負責人捲款逃　5000多貨物堆倉庫

《大學生》泰拉抽脂5500cc！喜曝成果：終於從L號變M號

18歲就出道！　AV女優宣布引退

新手媽「母乳太多」老公嘴饞　超慘下場曝光

他驚台灣路上一堆老車？過來人曝原因

員工集體請假關手機　印度廉航火速開除30人

看球到一半被界外球擊中！竟是台八蘇炳憲

更多

最夯影音

更多

篠崎泫聲音疑似傳出！　Toyz不藏了：多看她IG

Lulu未切割黃子佼「他就是在那」　被問「愛馬仕要還嗎」嘆：這是什麼問題？

高雄23歲男載妹闖紅燈　女騎士衰遭撞騰空翻滾

男挑戰手按8.8秒拿大獎　精準命中秒數自信回頭！

Toyz直播「疑傳出篠崎泫聲音」　不藏了：你們要幫我照顧她

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面