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美23歲黑人打開家門…　警察只說1句就「開槍狂轟」無辜被殺畫面曝

記者張寧倢／編譯

美國23歲非裔空軍上兵福特森（Roger Fortson）3日遭到佛州警方上門盤查時擊斃，警方公布的隨身錄影器畫面顯示，一名副警長在公寓門打開後只說了要他退後，接著瞬間連開多槍。福特森中彈6發，其中一處傷口貫穿身體，傷重死亡。儘管警方否認，但家屬仍質疑是警察出動到錯誤地址，走錯了公寓。

根據CNN報導，佛州奧卡魯沙郡治安官（Okaloosa County Sheriff）亞丁（Eric Aden）警長9日召開記者會說明福特森被警方擊斃的事件，並公布了警官隨身鏡頭當時錄下的畫面。

▲▼23歲非裔的美國空軍上等兵福特森（Roger Fortson）應門時被警察擊斃，警方公布執法人員隨身錄影畫面。（圖／翻攝自YouTube）

▲福特森（Roger Fortson）應門時被警察擊斃，警方公布執法人員隨身錄影畫面。（圖／翻攝自YouTube）

影像紀錄顯示，3日下午4時28分左右，一名副警長接獲騷亂報案後出動到一棟公寓建築，一名女性民眾告訴警察，她路過1401號公寓時聽到有人大喊大叫，還有搧耳光的聲音，但她不確定聲音是從哪裡傳出來的。

副警長搭電梯到4樓的1401號公寓，敲了3次門，口頭警告2次「是治安官，開門」，但幾乎聽不見公寓內的聲音。隨後福特森上前應門，副警長在門被打開的幾秒內，只說了一句「退後」就立刻連續開槍，傳出至少5聲槍響。

當時福特森站在門口雙手垂放，右手似乎持槍，但他中彈後隨即倒地。副警長對躺在地上的他大喊2次「放下槍枝」，福特森回應，「在那邊，我沒有拿（槍）。」後來副警長持續用槍指著福特森，叫他不要動，同時呼叫急救人員。

▲▼23歲非裔美國空軍福特森（Roger Fortson）被警方擊斃，母親查特梅基（Chantemekki Fortson）與律師克倫普（Ben Crump）舉行記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲福特森母親查特梅基（Chantemekki Fortson）與律師克倫普（Ben Crump）舉行記者會。（圖／達志影像／美聯社）

根據CNN取得的警方調度通話內容，調度人員稱福特森身中6槍，胸部有多處槍傷，其中一處是貫穿傷。福特森隨後傷重不治，但警方並未公布開槍警官的身分，也否認家屬稱「警察找錯公寓」的說法。亞丁在記者會上表示，影片中可以確認警官敲了正確門牌的公寓，也兩度告知自己的身分，且福特森站在門口時手裡拿著槍。

不過死者家屬仍然認為是警察闖錯門，因為福特森在事發前有很長一段時間都在和女友視訊通話和打電玩，公寓裡沒有別人，女友已經同意公布當時FaceTime的部分內容。律師表示，福特森的槍枝是他合法持有的。

家屬看過影片後表示，警察在開槍前沒有開口要求福特森把槍放下，「令人非常不安的是，這名警官沒有發出口頭指令，而是在門打開後幾秒的瞬間連續開槍，殺死了羅傑（福特森）」。家屬堅持要求警方公布更多資訊，並查明真相。

►►►美警疑「找錯公寓」破門攻堅　23歲非裔軍人無辜被開6槍擊斃

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