LINE帳號被盜「卻不能成案」　醫師吐殘酷現實：台灣當然是詐騙天堂

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近日一篇文章「台灣就是一個詐騙天堂！」在網上瘋傳，作者痛訴，76歲父親因加入LINE股票群組，最後家中價值3000萬的房子被騙走，甚至被拿去向銀行貸款1600萬元。對此，胸腔科醫師蘇一峰就分享同事的親身遭遇，透露對方最終去警局報案，卻無法成案，也不能凍結該帳戶。

詐騙集團近年來日益猖獗，儘管「台灣就是一個詐騙天堂」的文章真實性受到質疑，卻也引起巨大共鳴。蘇一峰在臉書直呼，「台灣當然是詐騙天堂啊！前陣子我同事LINE帳號被盜，然後傳一大堆訊息，要大家借錢轉到某個帳戶。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來，該名同事去報案，但由於沒人被騙，警方也只能無奈表示，無法成立詐騙，也不能抓或凍結該帳戶，這讓蘇一峰不禁搖頭感嘆，「騙成功抓不到人，抓到人也馬上放出去，盜了LINE帳號但是沒騙成功是無罪！」

▲他分享同事遭遇。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）

對此，網友們心有戚戚焉，洗版表示「天堂詐騙，地獄人民」、「台灣最好賺的行業」、「台灣真是個寶島」、「詐騙之島」、「是詐騙王國」。

至於該篇爆紅的文章，內容是一位李姓女子透露，父親被詐騙集團拐騙3000萬房子的過程，而警方卻消極處理，讓她相當心寒；不過，也有人質疑文章真實性，目前該文章已關閉留言，而原PO更新表示，「本文重點在分享詐騙過程！因為網軍一直亂帶政治風向。除了詐騙外還是個美麗寶島，我也愛台灣的，這是我的家，我出生地...拜託。」