美警疑「找錯公寓」破門攻堅　23歲非裔軍人無辜被開6槍擊斃

▲23歲非裔美國空軍福特森（Roger Fortson）遭誤闖公寓的警方開槍擊斃。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國佛州警方日前接獲騷亂報案後出動，卻誤闖了一處錯誤的公寓地址，警察破門而入並開了6槍，將屋內一名23歲美國空軍非裔士兵當場擊斃。據律師說法，這名美軍當時只是待在自己家中，並未造成任何騷亂或暴力事件。

根據美聯社報導，23歲非裔的美國空軍上等兵福特森（Roger Fortson）隸屬於哈爾伯特基地（Hurlburt Field）特種作戰聯隊，在3日槍擊案發生之前，他正待在華爾頓堡灘（Fort Walton Beach）的自家公寓中，與一名女性進行視訊通話。

律師克倫普（Ben Crump）聲明稱，這名女子表示，福特森聽到門外有人敲門，他出聲詢問門外是誰，但並未得到回應。幾分鐘後，他又聽到更大的敲門聲，但透過窺視孔往門外看，卻看不到任何人。福特森很擔心，於是去取出他合法擁有的槍枝。

女子表示，當福特森走回客廳時，警察們破門而入，看到他手持槍枝，所以開槍射擊了6發。克倫普引述女子說法，福特森中彈後躺在地上說「我無法呼吸」。

福特森後來在醫院死亡，涉及槍擊案的副警長已被勒令行政休假，等待調查。奧卡魯沙郡治安官辦公室（Okaloosa County Sheriff’s Office）此前聲明稱，一名警官獲報公寓大樓有騷亂事件，並在遇到一名武裝男子後做出自衛反應，但聲明沒有解釋是誰通報了何種騷亂情況，也拒絕透露出動到現場的警察們的身分或種族。

克倫普表示，福特森的死亡情況引起了嚴重質疑，需要當局立即給出答案。他要求警方透明調查福特森的死因，並立即將警察隨身錄影器畫面提供給家屬，因為福特森的家人和公眾有權知道導致這場悲劇的前因後果。當局表示，佛州執法部門與州檢察官將合作調查此案。