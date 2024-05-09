立院初審議員助理補助費　北市議長曝1缺憾：每月加班費6人分2432元

▲台北市議會議長戴錫欽。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

立院內政委員會8日初審通過《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修正草案，台北市議長戴錫欽9日表示，初審通過版本是以助理薪資總額20％為上限，包含勞健保、勞退補助、加班費、資遣費及職災補償金等，但勞健保、勞退提撥已佔19.24％，而加班費、資遣費與職災補償金只剩0.76％，單若只算加班費，每月最多只有2432元，而每間辦公室至少需聘6人，恐遠不足實際所需。

根據初審通過條文，縣（市）議員及鄉（鎮、市）民代表之研究費參照標準納入主管職務加給，每年增加支出約3億，以及助理補助費總額，直轄市議會議員每人每月不得超過32萬、縣市議會議員每人每月不得超過16萬。

戴錫欽9日於臉書表示，針對24年未調整的地方議員助理薪資，今年2月22日自己率同議會各黨團代表，在北市8位立委全員出席陪同下，得到立法院長韓國瑜全力支持的允諾，後續立委們也共提出37個修法版本，並在8日經由協商完成修法初審。

戴錫欽提及，真的非常感謝立委們體恤地方助理的辛勞，讓他們能夠獲得更合理的薪資報酬，同時也符合《勞基法》規範及保障，但此次協商版本有一小缺憾，要如實反應給立委們瞭解，也希望在本會期完成三讀程序前，能有機會再做修正。

戴錫欽指出，根據內政委員會初審通過版本，是以助理薪資總額20%為上限，含括勞健保、勞退補助、加班費、資遣費及職災補償金等；但依照現行規定，雇主負擔在勞保是8.4%，健保是4.839%，勞退提撥是6%，三項總計已達薪資的19.24%。

戴錫欽說，換言之，若加班費、資遣費及職業災害補償金等，也要併同計算在總薪資20%上限內，那將只剩0.76%；以直轄市議員助理新制32萬元計（至少需聘6人），每月最多只有2432元，單是加班費一項，恐將遠遠不足實際所需，更遑論還有資遣費和職災補償。

戴錫欽認為，有鑑於此，誠摯建議能將法已有明訂提撥比例的勞健保及勞退提撥等，排除於20%上限外；或是另針對加班費、資遣費及職災補償金等，另訂合宜的總額上限，讓助理們能依實際加班情形，得到合理報酬。