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不挺徐巧芯修法版本！軍系藍委表決倒戈行政院　喊「要做正確的事」

▲▼邱國正 陳永康 陳建仁施政方針及施政報告質詢 外交國防組。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委陳永康。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院外交及國防委員會今（9日）續審「陸海空軍懲罰法修正草案」，至於第29條悔過教育的部分，國民黨立委徐巧芯提案刪除；行政院版則保留；最終表決，僅徐巧芯支持自己版本、5綠委反對；而行政院版除了5綠委支持外，國民黨籍軍系立委陳永康也舉手支持，僅馬文君、徐巧芯兩人反對，最終以政院版本出委員會，陳永康會後受訪表示，為了國家利益跟軍人權益，正確的事還是要做。

王定宇表示，從昨天討論相關修法都不是站在黨派立場，這沒有什麼好攻防的，這是維繫部隊紀律跟官兵權益的兩套法案，黨團協商有太多要折衝的法案，把政黨立場放開，希望這兩套法可以出委員會。

對於悔過教育部分，王定宇指出，這沒有政黨間不同立場而是不同思維競合，委員會還是要負責任做出態度，若是黨跟黨之間不同可以保留送協商，但悔過是不是維持紀律工具，可以用表決方式表達各自態度，不依政黨為立場也不用捍衛院版，委員會中心主義，看要採取什麼態度。徐也回應沒問題。

國防部聯一次長劉沛智說明，悔過室一天8小時為限、會排課表，有1日、3日及15日，有軍法教育、基本教練跟體適能訓練以及2小時心得寫作，並於9點晚點名、就寢，至於何時關悔過？志願役酒駕一率汰除，但義務役酒駕不能汰除，「不然每個都去喝酒了」，所以要實施悔過。

劉沛智指出，另外有5個教誨士、由憲兵派遣，負責教育他們，陸海空軍有各自悔過室。這對部隊來講是非常好的遏止犯錯手段，禁足、罰站都只是有一點作用，以前的關禁閉大家會害怕，甚至到蘭嶼、綠島，對20、30年前的義務役是很好遏止手段。

徐巧芯表示，聽完說明更加深她的反對，因為院版29條寫的很好，說「悔過之實施，不得有禁錮、凌虐或其他非人道待遇之行為」，但剛剛聽起來，相對於29條會是更嚴重懲罰，自己很擔心悔過變成霸凌，且悔過懲罰向來有限制人身自由的憲法爭議。

徐巧芯指出，且體適能教育跟心得寫作根本莫名其妙，實際上接到很多霸凌或輕生的，體適能不斷跑，更在心得寫作寫出些自身尊嚴受到打壓的內容，若是不限制人身自由，合理的軍紀教育自己能認同，但國防部的說明顯然比29條更加嚴重。

表決前，王定宇也強調，不管結果是什麼，都要求國防部把悔過細則訂清楚，好的工具如果沒有看到如何執行，都會造成不好的結果。此時國防部希望繼續說明；王定宇則表示，不用了，越說明反對越多，將來辦法跟施行細則要訂更清楚，不能放縱濫用這個工具。

副部長徐衍璞則強調，國防部對於悔過處分是堅持要保留，這讓立委洪申翰不滿表示，自己原本傾向保留，但無法接受剛剛副部長的講法，這是在嗆聲。

隨後繼續表決，贊成徐巧芯要移除版本的僅徐巧芯本人，反對的則有5位民進黨立委；行政院提出要保留版本部分，則是5位民進黨立委和國民黨立委陳永康贊成，徐巧芯、馬文君反對，最終通過行政院版本。

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