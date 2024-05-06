28歲父「帶幼女輕生」全程直播！開車墜河30分鐘　2人命危

▲男子帶著女兒輕生，竟全程使用臉書直播。（圖／khaosod，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國一名28歲父親5日開車前往河邊，當時車上還載有年僅1歲7個月的女兒，沒想到他竟打開臉書帳號直播，隨後開車衝進河中。父女倆直到30分鐘後才被人發現獲救。兩人被救上岸時已經沒有意識，送院搶救後雖有呼吸心跳，但是仍然昏迷，至今尚未脫離險境。

根據當地媒體報導，董里府警方5月5日下午4時30分接獲通報指出，有一輛車暴衝進董里河中。警察趕往現場後，現場有至少30名好心民眾正在協助將車子拉至岸邊。

根據43歲目擊民眾表示，事發當時他正待在家中，女友突然跑來告訴他有人墜河，要他一起來幫忙。包含他在內的多名路人連忙跳下河中，企圖將車子拉到岸邊，並使用鐵鎚敲碎後車廂，將坐在駕駛座上的男子救出。而女嬰被發現時倒在副駕駛座的踏板位置，兩人獲救時皆失去意識。救護人員將父女倆送往醫院搶救，但是至今仍然沒有脫離險境。

警方調查後發現，男子的事發前曾經透過自己的臉書帳號直播開車衝進董里河的畫面，因此排除意外與他殺可能，確定是自殺事件。根據影片內容，手機被放置在車子前擋風玻璃前，鏡頭朝外對著河面，男子隨後下車查看河面，並且返回車上。

然而此時男子突然將手機轉為前置鏡頭並開始說話，但因為背景伴隨著女兒的聲音且訊號不良，因此未能得知具體的內容。隨後他便加速衝進河內，而當車子開始進水時，他又拿起手機繼續直播，當時觀看直播的人紛紛勸說他不要做傻事。

父女倆直到落水30分鐘後才成功獲救，雖然已經恢復呼吸心跳，但是兩人皆沒有恢復意識，目前尚未脫離險竟，而警方仍在調查男子的輕生原因，不過根據初步調查，男子的兄弟指出，他疑似患有憂鬱症，並在1年前與女友分手，獨自照顧女兒。據悉，男子生前曾多次在臉書抱怨生活，甚至提及想要結束生命。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995