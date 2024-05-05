大馬團遊日訂25份椰漿飯卻「已讀不回」放鳥　老闆爆氣：不負責任

▲田中老闆秀出餐廳內擺滿椰漿飯卻沒有顧客上門的窘境，對導遊不負責任的行徑表示不滿。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

日本一家名為「馬來亞洲美食」（Malay Asian Cuisine）的餐廳，最近接了一個馬來西亞旅行團的訂單後，到了時間卻未見團員們的蹤影，打電話過去也無人接聽，讓餐廳老闆田中壯（音譯，Sou Tanaka）氣得狂罵旅行團的導遊「不負責任」。

據《中國報》報導，田中老闆4日在Facebook發布長文，揭露自己在當天早上接獲一名馬來西亞導遊的電話，要求要為團內25名成員預訂當天的午餐。雙方對預算、時間和預約人數達成共識後，老闆精心為他們設計了25人份的「馬來西亞椰漿飯套餐」，希望能讓馬來西亞的團員們在日本也能吃到家鄉的美食。

不料，到了下午1時30分，田中老闆卻一直沒見到旅行團的蹤影，於是他便透過WhatsApp聯繫導遊確認時間與人數，不過導遊卻不斷已讀不回，就連電話也無人接聽，讓老闆傻眼不已。田中表示，導遊的行為不僅導致餐廳蒙受食材與員工工作時間的損失，他還為此推掉了部分客人，讓他感到相當無奈。

田中指出，他過去也不是沒有客人不小心忘了預訂或是錯過時間的經歷，但這卻是他第一次遇到這麼「不負責任」的導遊，「我感到既生氣又難過，那可是25份椰漿飯啊！」他也提到，為了讓同行未來不會遭遇他這樣的事件，因此決定公開此事，並將導遊的名字Shukuri，及其所屬旅行社Kampungstay Holiday公諸於眾。