女陳屍自家2年　竟被沙發吸成「木乃伊」！警破門驚見駭人乾屍

▲ 女陳屍自家2年，警破門驚見駭人乾屍。（圖／翻攝自《人民公報》）

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越南河內近日發生一起離奇命案，一名女子被發現陳屍在西莫一間公寓的沙發上，死亡時間將近2年，但她的屍體並沒有腐爛，而是處於「乾燥」狀態。對此，法醫推測，由於女孩躺在沙發墊上，墊子吸收了液體，導致屍體變乾，但頭、臉、頸、胸部、內臟已腐爛，只剩下2隻手臂和2條腿還貼著一點皮肉。

越南《人民公報》報導，死者鄰居透露，他們自2022年開始不時聞到腐爛的氣味，隨後向樓管單位報告。由於腐爛的氣味並不是特別濃烈，因此住戶一直以為是環衛系統或垃圾氣味所致。目前，西武區警方正在與南慈廉區警察刑警隊和相關專業單位協調此案，以查明原因。

據了解，受害者的身分尚未公佈。當局僅表示，受害者出生於1995年，來自同奈省邊和市，2年前以自己的名義購買了一套公寓。 2022年9月左右，大樓管理委員會遲遲未收到女子的管理費，因此切斷了公寓的電力和自來水。

另一方面，受害者家屬也向當局舉報女孩長期失聯。調查過程中，同奈省警方懷疑該人在河內失蹤，因此協調河內警方進行搜尋。西莫區領導人說，「發現時，屍體已腐爛且乾燥，躺在沙發上，受害者的手機SIM卡已被移除。當局還在停車場區域搜查了受害者的汽車，但目前沒有找到。」警方正在核實受害者是否與任何人在一起。

另外，當警方進入案發現場時，發現房內瀰漫臭味，但死者屍體並未完全腐爛，而是變成了木乃伊，身體幾乎乾涸。對此，法醫專家推測，由於女孩躺在沙發墊上，墊子吸收了液體，導致屍體變乾，然而整個頭、臉、頸、胸部、內臟也都腐爛了，只剩下2隻手臂和2條腿，上面還緊緊貼著一點皮肉。

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