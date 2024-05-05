面相有多準？　研究證實「2五官」看出社經地位：命中率近7成

▲ 多倫多大學一項研究指出，透過觀察人的臉部特徵，可以判斷對方的社經地位。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

從面相觀察是否富有？加拿大多倫多大學一項研究發現，人們可以透過觀察他人的臉部特徵，來直覺判斷對方的社會地位和經濟狀況，而這種判斷的準確率可高達68%，「隨著時間推移，你的臉會永久地反映出你的經歷」。

綜合外媒報導，多倫多大學心理學教授魯爾（Nicholas O. Rule）和研究生索拉（Thora Bjornsdottir）在《人格與社會心理學》期刊發表了一篇新研究，名為「從臉部表情看出社會階層」（The Visibility of Social Class From Facial Cues）。

研究人員找來的1組受試者，提供了80張男性和女性的照片，要求他們僅憑直覺判斷每個人的社會階層。而這些照片的主人翁，若收入在15萬美元（約新台幣484萬元）以上，將被定義為富人階層，如果是在3萬5000美元（約新台幣113萬元）以下，則被歸類在勞動階層。

另外，為了判斷受到干擾，提供照片者需要以中性、沒有表情的狀態進行攝影。最終，經過受試者的直覺判斷，能有高達68%的準確率來猜出正確的社會階層。

對於這樣的結果，研究人員認為，即使在青少年晚期或成年初期，情緒習慣也會銘刻在一個人的臉上，例如頻繁的快樂，通常會與富有、滿足聯繫在一起。研究也表明，經常笑的人，即使拍攝毫無表情的照片，眼部和嘴角的肌肉狀態仍與不愛笑的人有所不同。

魯爾表示，「即使我們認為自己沒有表達某些東西，那些情緒的痕跡仍然存在」，這種變化會在無意識的情況下啟動到某些肌肉，造成臉部結構產生變化；索拉也直言，「這些第一印象可以成為一種自我實現的預言，它會影響你的互動以及你所擁有的機會」。

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