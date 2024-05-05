醫學生被推下湖！溺水10分鐘腦死　友明知他不會游泳「岸上旁觀」

▲醫學生吉爾伯特被朋友推下湖後腦死。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國路易斯安那州4月發生了一起令人惋惜的事件。有著極高抱負的醫學生吉爾伯特（Christopher Gilbert）被朋友推入了湖中，即使知道吉爾伯特不諳水性，卻依舊站在湖邊袖手旁觀，導致吉爾伯特腦死亡。

據《紐約郵報》報導，這起事件發生於4月14日。現場影片顯示，事發當時，26歲的吉爾伯特正與一群「朋友」在達博訥湖（Lake D’Arbonne）邊聚會。

突然，知道吉爾伯特不會游泳的友人，猛地將他推下了湖中，眼見吉爾伯特在水中苦苦掙扎，卻未立即採取救援行動，反而還漫不經心地站在湖邊袖手旁觀，直到許久之後，才有一名女子下水嘗試救人。

▲吉爾伯特落水畫面曝光。（圖／翻攝自X）

10分鐘後，一名在附近餐館吃飯的顧客實在看不下去，一把跳入湖中將吉爾伯特救出，並立即送到附近醫院搶救，不過這時吉爾伯特已經腦死，其他器官也開始衰竭。

院方隨即為吉爾伯特安裝葉克膜搶救，才讓他恢復認知反應，但這名男子目前的肺活量只剩20%，到現在還不能說話，必須仰賴儀器維持生命。

▲吉爾伯特現在還需要仰賴儀器存活。（圖／翻攝自X）

警方透露，吉爾伯特所謂的「朋友」事後還試圖掩蓋事實，將瀕死事件描述為「嬉笑打鬧」，但後來一名女性承認了自己將吉爾伯特推入湖中，但他們所有人都否認他們知道吉爾伯特不會游泳。

吉爾伯特的家人與律師要求當局逮捕友人，認為朋友們故意推吉爾伯特下湖明顯存在犯罪意圖，強調這種無情的行為直接導致了吉爾伯特腦死。

吉爾伯特的母親也對兒子的遭遇感到震驚和心碎，「我的兒子立志成為一名醫生，他去年剛獲得了生物科學的碩士學位，現在準備上醫學院，這件事怎麼會發生在他身上？」