波音連2吹哨者身亡！　律師爆「還有10人」憂生命安全

▲ 2017年波音第一架737 Max 9於華盛頓州倫頓工廠。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國波音公司（Boeing）2名踢爆飛安疑慮的吹哨者接連逝世，委任律師透露還有其他10名吹哨者，但在2人驟逝後，不禁擔心他們可能面臨相同的命運，或是因為2人的遭遇被嚇跑。

波音最大供應商「勢必銳」航空系統公司（Spirit Aerosystems）45歲前品管稽核人員狄恩（Joshua Dean）因感染耐藥性金黃色葡萄球菌（MRSA），搶救2周後於4月30日驟逝。他生前曾揭發737 MAX系列生產流程缺陷，成為波音第一批吹哨者之一，卻因此被開除，不當解雇指控仍在審理中。

狄恩去世不到2個月前，62歲波音前員工巴內特（John Barnett）在出庭作證前夕，於3月9日被發現在車上死於槍傷，手中還握著一把槍。他生前在波音工作32年，2019年踢爆787夢幻客機生產流程重大瑕疵，死亡當時還在和前東家打官司。

綜合《紐約郵報》等外媒，狄恩及巴內特委任律師諾爾斯（Brian Knowles）受訪表示，希望兩人的死不會白費，「他們是英雄，所有吹哨者都是。他們愛公司，想讓公司有更好的表現。他們站出來不是為了激怒誰，也不是為了成名，是因為人們命在旦夕。」

波音和勢必銳皆聲稱公司鼓勵員工發聲，這對其他吹哨者來說卻是聞所未聞，反而指控遭到報復或被無視。61歲男子皮爾森（Ed Pierson）曾是波音位於華盛頓州倫頓的737工廠高級經理，在2018年及2019年2起737 MAX空難後曾試圖說服高層停產，但沒能成功。

皮爾森指出，波音高層不願承認事實，是一家「從上到下都不穩定的公司」，上月出席國會聽證會時更指責管理層帶頭隱匿犯罪。

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