　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

波音連2吹哨者身亡！　律師爆「還有10人」憂生命安全

▲▼ 2017年波音第一架737 Max 9於華盛頓州倫頓工廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 2017年波音第一架737 Max 9於華盛頓州倫頓工廠。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國波音公司（Boeing）2名踢爆飛安疑慮的吹哨者接連逝世，委任律師透露還有其他10名吹哨者，但在2人驟逝後，不禁擔心他們可能面臨相同的命運，或是因為2人的遭遇被嚇跑。

波音最大供應商「勢必銳」航空系統公司（Spirit Aerosystems）45歲前品管稽核人員狄恩（Joshua Dean）因感染耐藥性金黃色葡萄球菌（MRSA），搶救2周後於4月30日驟逝。他生前曾揭發737 MAX系列生產流程缺陷，成為波音第一批吹哨者之一，卻因此被開除，不當解雇指控仍在審理中。

狄恩去世不到2個月前，62歲波音前員工巴內特（John Barnett）在出庭作證前夕，於3月9日被發現在車上死於槍傷，手中還握著一把槍。他生前在波音工作32年，2019年踢爆787夢幻客機生產流程重大瑕疵，死亡當時還在和前東家打官司。

綜合《紐約郵報》等外媒，狄恩及巴內特委任律師諾爾斯（Brian Knowles）受訪表示，希望兩人的死不會白費，「他們是英雄，所有吹哨者都是。他們愛公司，想讓公司有更好的表現。他們站出來不是為了激怒誰，也不是為了成名，是因為人們命在旦夕。」

波音和勢必銳皆聲稱公司鼓勵員工發聲，這對其他吹哨者來說卻是聞所未聞，反而指控遭到報復或被無視。61歲男子皮爾森（Ed Pierson）曾是波音位於華盛頓州倫頓的737工廠高級經理，在2018年及2019年2起737 MAX空難後曾試圖說服高層停產，但沒能成功。

皮爾森指出，波音高層不願承認事實，是一家「從上到下都不穩定的公司」，上月出席國會聽證會時更指責管理層帶頭隱匿犯罪。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►波音又一吹哨者身亡！踢爆737 MAX生產缺陷被解雇　病危2周逝世
►吹哨者爆波音787「製程偷吃步」！恐釀災難性故障　呼籲全球停飛

ET快訊
女陳屍自家2年　竟被沙發吸成「木乃伊」！越警破門看傻
快訊／林安可關鍵二壘打！　統一逆轉樂天
二壘妹球場上只穿比基尼！　超兇渾圓看光
快訊／京都車站封鎖！　防爆小組出動
飛機座位代碼「謎樣跳號」！　背後巧思曝
沈建宏澄清「約砲、叫外送茶」　認酒後誤事：醒來就在她家
圭賢開場就暴雷！傳合體「台大咖嘉賓」　神秘答：今天更有趣
連鎖飲料店老闆侵犯少女員工「喬子宮」　孕婦也受害

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

井底驚見3屍！好友相揪墨西哥衝浪　疑遭劫匪「行刑式槍殺」

女陳屍自家2年　竟被沙發吸成「木乃伊」！警破門驚見駭人乾屍

男泰國街頭鬧事！變性女「三娘教子」圍毆狂揍　高跟鞋敲頭畫面曝

快訊／京都車站封鎖！車廂疑搜出「不明爆裂物」　出動防爆小組

送糖果給路邊小孩　外國男慘了！鄉民包圍「當戀童癖」險遭私刑

只認識一天就見面！14歲少女遭網友拖回家「強壓硬上」

日本超商成「富士山打卡景點」！影響居民　總公司道歉

她鼻血流1周　醫內視鏡一看嚇壞！從鼻腔「挖出100條蛆」

醫學生被推下湖！溺水10分鐘腦死　友明知他不會游泳「岸上旁觀」

飛機座位代碼「謎樣跳號」！　日媒揭背後巧思：更有效率

猩球崛起！說人話、使用武器 進化急遽人類面臨存亡危機！

零經驗從蛋開始養鸚鵡　前期半夜也要起來餵食

一人顧店收銀機突開　員工嚇傻呆愣盯著看

五月天合體Energy「挑戰E16蹲」　阿信虧冠佑：鼓手比較輕鬆XD

李榮浩「開100%大眼特效」：好醜啊XD　跟鄧紫棋炫耀「我可以雙眼皮」

南投水里鄉驚見巨蛇 超粗蛇身比樹枝還壯

千萬超跑狂飆超車國道自撞！　安全氣囊爆開...駕駛路肩求救

林書豪右眼眉角濺血送醫！　林書緯喊話：被打很不合理

朴成焄看《淚之女王》結局哭了　尹殷盛太壞「他邊看邊道歉XD」

柴犬不爽爸手壓身上 化身壞掉摩托車哀號

井底驚見3屍！好友相揪墨西哥衝浪　疑遭劫匪「行刑式槍殺」

女陳屍自家2年　竟被沙發吸成「木乃伊」！警破門驚見駭人乾屍

男泰國街頭鬧事！變性女「三娘教子」圍毆狂揍　高跟鞋敲頭畫面曝

快訊／京都車站封鎖！車廂疑搜出「不明爆裂物」　出動防爆小組

送糖果給路邊小孩　外國男慘了！鄉民包圍「當戀童癖」險遭私刑

只認識一天就見面！14歲少女遭網友拖回家「強壓硬上」

日本超商成「富士山打卡景點」！影響居民　總公司道歉

她鼻血流1周　醫內視鏡一看嚇壞！從鼻腔「挖出100條蛆」

醫學生被推下湖！溺水10分鐘腦死　友明知他不會游泳「岸上旁觀」

飛機座位代碼「謎樣跳號」！　日媒揭背後巧思：更有效率

溫馨五月　市長夫人送火鶴祝福台南修繕志工母親節快樂

女兒春節出生！熊熊公開「整疊紅包金額」　網嘆：投對胎什麼都對

開轟才能娶！張政禹首轟完成丈母娘任務　慶祝大玩籃球哽

嘉醫攜手全齡多元樂學發展協會　培育延緩失能專業師資

沒開頭燈遭攔查　騎士被搜出安毒吸食器...搶回吞嘴裡滅證！

海神季後賽首戰失利　主帥無奈嘆：只希望有公平吹判

踩破公園採光罩墜B1！台中6歲女童身體挫傷送醫

小朋友寫「不換鞋估計不行」2字被批：別用中國用語！　全場傻

黑絲襪妹LINE問名片　老司機驚「男友100%嫖妓」！暗黑內幕有折扣

直擊／八三夭下飛機「帶法寶」直奔現場　圭賢崩潰笑：真的髮箍！

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

國際熱門新聞

斷片全裸醒來「表哥躺旁邊」　女驚覺亂倫崩潰

北韓2名少女慘遭「公開槍決」　民眾驚呆

妹子初夜獻給男友　隔天收訊息心碎

日本少子化加速　未來恐只剩1名兒童

公開求婚現場「驚覺男友出軌」　正宮當場崩潰

好市多會員卡借陌生人！一年後背3罪

越南555人集體食物中毒！　釀禍麵包每分鐘熱銷2個

以為富翁是流浪漢　男童送1美元獲大禮

女議員自爆遭性侵！選區內被下藥拖走

遊艇「纜繩斷裂」甩向港口　5人瞬間遭殺

即／京都車站封鎖！疑搜出「不明爆裂物」

波音連2吹哨者身亡　律師爆「還有10人」

大白天的！　公園情侶毯子下激烈扭動

23歲援交妹成「行李箱屍」！恩客痛下殺手

更多熱門

相關新聞

白宮外死亡車禍！　男撞護欄「當場喪命」

白宮外死亡車禍！　男撞護欄「當場喪命」

美國白宮外4日晚間發生意外，一名男子駕駛一輛轎車，撞上白宮周圍護欄，警方到場後宣告死亡，目前朝交通事故方向調查。

快訊／NBA湖人前球星驟逝！　享年33歲

快訊／NBA湖人前球星驟逝！　享年33歲

大白天的！　公園情侶毯子下激烈扭動

大白天的！　公園情侶毯子下激烈扭動

前美駐歐組織大使：川普仍會支持台灣

前美駐歐組織大使：川普仍會支持台灣

拜登簽署法案　將衝擊TikTok與電商

拜登簽署法案　將衝擊TikTok與電商

關鍵字：

吹哨者波音飛安疑慮北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

斷片全裸醒來「表哥躺旁邊」　女驚覺亂倫崩潰

北韓2名少女慘遭「公開槍決」　民眾驚呆

21歲陪玩「胖貓」生前遭女友榨乾227萬

快訊／NBA湖人前球星驟逝！　享年33歲

婆婆揪人夫回家狂歡！媳婦竟跟小叔亂倫反擊

卡娜赫拉兔兔遊日本「被老鷹抓走」

不起眼阿伯應繳稅3千多萬！他驚：眼都不眨

學長單身26年「一進台積電閃婚」！老婆超正

住男友家「沒穿內衣」被念10分鐘！她超火大

向台灣人道謝「超常被回2字」　大陸網友不解！

00940大換血恐剔除7檔股！投信提前倒貨

「省電燈泡和LED燈泡」哪個更省？台電解答

余苑綺「千萬遺產流向」　律師曝1情況：事情就大條了

獨守空閨太寂寞！色人妻偷吃小王：又快又硬

妹子初夜獻給男友　隔天收訊息心碎

更多

最夯影音

更多

猩球崛起！說人話、使用武器 進化急遽人類面臨存亡危機！

零經驗從蛋開始養鸚鵡　前期半夜也要起來餵食

一人顧店收銀機突開　員工嚇傻呆愣盯著看

五月天合體Energy「挑戰E16蹲」　阿信虧冠佑：鼓手比較輕鬆XD

李榮浩「開100%大眼特效」：好醜啊XD　跟鄧紫棋炫耀「我可以雙眼皮」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面