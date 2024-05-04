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爭搶韓食話語權！北韓宣傳「平壤拌飯」是傳統料理　南韓不爽了

▲▼北韓疑似將南韓的石鍋拌飯宣傳為「平壤拌飯」。（圖／翻攝自錦繡江山）

▲北韓疑似將南韓的石鍋拌飯宣傳為「平壤拌飯」。（圖／翻攝自錦繡江山）

記者羅翊宬／編譯

南韓靠著《大長今》、《太陽的後裔》等韓劇向全世界宣揚韓食（Korea Food）的魅力，其中拌飯靠著刺激味蕾的獨特風味引領風騷。然而，日前有南韓媒體發現，北韓（朝鮮）對外宣傳媒體似乎搭乘這一波「韓流」霸王車，在給觀光客的推薦菜單上，竟然宣傳平壤拌飯。

根據南韓媒體《朝鮮日報》，北韓對外宣傳月刊「錦繡江山」5月號向觀光客宣傳，平壤樂浪博物館民俗食堂內所販賣的平壤拌飯，只見北韓宣傳媒體在內文中表示，平壤拌飯是朝鮮人的「傳統飲食」之一，「在海苔香味四溢的白米飯，精美地放上炒牛肉、煎蛋以及豆芽菜等各種蔬菜，拌飯後吃下肚。」

從北韓宣傳媒體公開的相片中可以看到，被放上荷包蛋的「平壤拌飯」，其外觀根本激似南韓的石鍋拌飯。只不過，北韓宣傳媒體卻聲稱，「在平壤和海州等各個地方，會在節慶、過壽、祭祀等各種儀禮活動結束後，以及在洪水、乾旱、甚至戰爭時食用拌飯。」

北韓宣傳媒體《錦繡江山》稱，「如今的『平壤拌飯』已經被認證是一款營養健康的料理，它能讓人體均衡吸收各種營養素，普及至亞洲、歐洲、美洲等國。」

南韓《朝鮮日報》指控，不再將南韓視為同族關係的北韓，卻搭乘著這波「韓流列車」、享受著韓流帶來的人氣，將南韓傳統的石鍋拌飯宣傳為北韓傳統飲食「平壤拌飯」。

另外，北韓官媒《朝中社》也曾於去年12月的報導指出，北韓已將「平壤拌飯」申請登記為「地方非物質文化遺產」。

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