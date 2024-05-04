南韓明天兒童節　恐嚇電郵放話：已在全國公共場所「設置炸彈」

▲南韓警方針對一系列的殺人預告、設置炸彈等威脅，提升反恐層級的應對。（資料照／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

去年南韓接連收到來自日本同一個IP的電子郵件，寄件人冒名為律師「唐澤貴洋」，鎖定的威脅目標包括大法院（最高法院）、日本駐韓大使館、日本學校、首爾市府、地鐵與火車站等。豈料，南韓媒體最近又收到冒名律師唐澤貴洋的電子郵件，威脅即將於兒童節在各大公共場所設置炸彈。

根據《韓聯社》，南韓、日本將於明（5）日迎來「兒童節」（어린이날、子供の日），只不過南韓警察廳今（4）日透露，部分韓媒於凌晨3時42分收到冒名為律師唐澤貴洋所寄來的電子郵件，內容威脅將會在許多孩童造訪的南韓公共場所設置高性能炸藥。

該封電子郵件以英文撰寫，信件中還針對美國總統拜登表達不滿，認為拜登於當地時間1日出席華府一場慶祝亞裔美國人、夏威夷原住民、太平洋島民傳統月的競選募款活動時，竟然在演說中強調「日本討厭接受外國移民」，才會導致經濟成長停滯。

目前南韓警方不排除該封威脅電子郵件為同一人所為，將針對上述威脅強化反恐應對和警戒。

據悉，該位慘遭冒名的日本律師唐澤貴洋曾於去年8月9日在社群網站X（前稱推特）發文，坦承自己在未經允許的情況下被盜名，且類似的犯罪手法在日本相當盛行，儘管當地許多律師、法律事務所深受其害，然而日本警方卻束手無策。