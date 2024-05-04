南韓罐裝啤酒噁爆！倒出「一大坨黏稠鼻涕」　燒酒證實混入柴油

▲南韓民眾發現某廠牌的啤酒在倒出來後，出現白色的黏稠狀液體。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓最近也爆發一連串食安疑慮。繼濟州島某間餐廳拿腐爛的假黑豬肉賣給客人後，有民眾在知名美式賣場購買啤酒後，卻發現啤酒倒出來時混有黏稠物，外觀與鼻涕相像，引發其對於啤酒品質的擔憂。還有民眾聚餐時，發現燒酒居然傳出柴油味，經過店家向製造業者確認後，業者才坦言保管過程有疏失。

南韓電視台JTBC時事節目《事件班長》最近接獲民眾投訴，該名民眾不久前在美式賣場COSTCO購買品牌「FiLite」（필라이트）的罐裝啤酒，且還一次購買3大箱（每盒24罐），回到家中後他將啤酒放進冰箱冷藏，最近才打開來喝，只不過他卻發現啤酒居然出現驚人變化。

民眾A某相當幸運，他是先將啤酒倒進玻璃杯後，才發現啤酒的異樣，起先他認為黏稠狀的啤酒看起來像八寶菜，然而過了一段時間後，啤酒卻變得更加黏稠，他邊拍照、邊拿起筷子攪起杯中的白色黏稠泡沫，「這根本就是鼻涕了吧」。

南韓食品生命工學博士車允煥（音譯）分析，可能是製造過程中未能如實混合增稠劑或其他蛋白質等成分，「雖然看起來沒有毒性，但製造商必須採取應對措施。」

▲其他網友在論壇發文，表示家中同一品牌啤酒也出現白色黏稠液體。（圖／翻攝自Nate Pann）

南韓知名論壇Nate Pann也出現民眾投訴啤酒出現黏稠狀的發文，且同樣是藍色鋁罐的FiLite啤酒，發文者表示他已經喝了該品牌的啤酒長達數年，然而最近卻連續兩次出現黏稠狀的白沫。其他網友留言反映，「我們家啤酒的生產日期是3月6日、12日13日」、「我家啤酒也出現像鼻水的黏稠液體」。

不僅如此，韓媒《News1》和《事件班長》更指出，最近接獲民眾投訴，他前往首爾某烤肉店聚餐，然而當他打開燒酒，卻意外發現燒酒居然傳出異味，烤肉店老闆聞一聞，才驚覺燒酒居然混有「柴油味」，在營業時間結束後，確認總共有20瓶燒酒沾染柴油，只要一打開瓶蓋就能聞到濃濃的異味。

於是，餐廳業者致電向製造商詢問，製造商才派人來店內確認，這才證實燒酒瓶確實沾染柴油，並表示是因為廠房保管程序出現紕漏、將燒酒和柴油存放同一空間，加上燒酒玻璃瓶有「細微的孔洞」，導致柴油混入燒酒。