台灣、韓國成日本人黃金周出國旅遊首選　3大「關鍵優勢」曝光

▲今年黃金周，台灣台北與南韓首爾成為日本人海外旅遊的熱門選擇。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

在新冠疫情爆發前，最受日本人歡迎的海外旅遊地點為夏威夷，只不過自從疫情結束後，上述結果出現大洗牌，受到日圓不斷貶值和物價上漲等影響，日本民眾在海外旅遊的地點選擇趨勢呈現「花費低、距離近、時間短」，其中在今年黃金周，南韓首爾與台灣台北成為最熱門的新選擇。

根據日媒《共同社》，總部設置於東京都新宿的日本大型旅行社「H.I.S」公布調查結果，認為如今花費低廉、距離日本近、旅行時程短等標準已然成為挑選海外旅遊地的新趨勢，而光是今年大型連假的海外旅遊預約人數就比去年同期增長23.2%，其中最受歡迎的旅遊地為南韓首爾、第二名則為台灣台北。

至於疫情以前最受日本人歡迎的海外旅遊地夏威夷，在今年則跌至第三名。

▲最新調查顯示，台灣、韓國成日本人出國旅遊首選。（製圖／記者張寧倢）

H.I.S關係人士指出，「隨著日韓關係近年來有所改善，因此前往南韓旅遊的日本遊客數也在持續增長。而香港則是因為迪士尼樂園出現新的遊樂設施，因此也成為一大熱門選擇。」

海外旅行的平均單價為20萬4900日圓（約新台幣4萬3227元），比去年同期減少1.5%；平均旅行天數則為6天，比去年還要縮短1天，而日本人前往距離較近的其他東亞國家則大多花上4天。

儘管今年大型連假的海外旅遊預約人數比去年同期增長23.2%，但與疫情前的2018年相比仍舊減少46.7%，還未恢復過往盛況。一名來自神奈川縣的女性帶著小孩前往新加坡旅遊，她受訪時表示，「物價高漲，所以不打算買禮品」。

據悉，日本今年4月27日開始長達10天的「黃金周」，包括昭和之日、憲法紀念日、綠之日、兒童節等。

根據韓媒《中央日報》日文版，日本觀光業界評估，今年黃金周的海外旅行需求，已經恢復至疫情前（2019年）的8、9成水準，而南韓也因為韓元的貶值，成為日本人熱門的海外旅遊選擇。

日本國內最大的旅行社JTB指出，今年黃金周日本旅客選擇的海外旅行地點，第一名是南韓（20.8%）、第二名是東南亞（16.7%），至於第三名則是台灣（13.5%）。