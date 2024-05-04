南韓最終定案「擴招1500名醫科生」　醫學院教授威脅：10日全國休診

▲南韓醫學院教授表示，一旦政府確定執行明年度醫科生擴招政策，則將於10日發起全國休診。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓政府今年2月祭出醫療改革，計畫每年擴招2千名醫學生，引發全國一萬多名住院醫師罷工至今。自從執政黨國民力量在國會改選慘敗後，南韓教育部決定明年的擴招名額將減至1500人，引發醫學院教授極度不滿，預計今（4）日下午將召開記者會，要求政府提出合理根據，否則就要發動長達一周的休診。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，南韓教育部和韓國大學教育協議會本月2日發表明年度的擴招計畫，一致同意2025學年度的醫科生擴招名額從原本預定的2千名調降至1489至1509名，等於減少了500個擴招名額，只不過此舉卻還是無法讓醫學院教授滿意。

全國醫科大學校協議會預計將於4日下午4時30分在首爾大學醫學院大講堂召開記者會，要求政府提出「認為有必要實施醫科生擴招」的具體與合理根據。醫學院教授更提出行政訴訟，要求政府停止執行擴招決定。

首爾高等法院行政7部在4月30日的判決中要求政府，所有行政行為必須受到司法管制，並以教育機等法、高等教育法為依據，政府必須提出「必須實施醫科生擴招」的具體依據、是否有足夠預算等，而非僅是抽象性的說詞。

全國醫科大學教授非常對策委員會昨（3）日晚間召開線上會議後發表聲明，「政府一旦執行醫科生擴招程序、並確定從2025學年度起實施擴招，則不排除討論實施長達一周的集體休診，以各種方法向政府表達訴求。」

同時，全國醫科大學教授非常對策委員會也計畫將於本月10日進行「全國性的休診」，呼籲全國各地的醫院教授參與。

另外，南韓行政安全部長李祥敏3日在會議時表示，回歸職場的住院醫師在人數上有微幅成長的趨勢。南韓保健福祉部統計數據指出，從4月30日至5月2日，回歸職場的住院醫師從570人增長至590人，約佔全國住院醫師總人數（9900人）的6%。

報導分析，住院醫師從2月19、20日發動罷工至今已超過兩個月，然而因為院方與政府並不同意受理住院醫師提出的辭呈，導致住院醫師依法無法前往其他醫療機構就業，因此失去經濟收入，生活出現困境。