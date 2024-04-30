31萬外國人瘋「赴韓國醫美、整形」！　台灣2023人數創新高

▲南韓地鐵隨處可見整形廣告。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

疫情解禁後，大批外籍旅客到訪南韓，其中有許多人是為了到當地就醫，而根據南韓當局29日公布的資料顯示，2023年到訪南韓的外籍患者就超過60萬人，創下歷史新高。值得注意的是，其中有超過半數是愛美而到皮膚科與醫美整形診所就診的人。

根據《韓聯社》報導，南韓保健福祉部29日公布的最新數據指出，2023年訪韓的外國病患總人數達到60萬5768人（不包含重複就診者）。該統計數據中的外國病患定義為非居住在南韓、且沒有加入國民健康保險者或被扶養的外籍人士。

▲赴南韓整形的外籍人士創新高。（示意圖／CFP）



南韓保健福祉部2023年5月開始推動吸引外籍病患的活性化策略。2023年的外籍病患人數比2022年的24萬8000人增加了整整144.2%。即使是在新冠疫情爆發前的2019年，當時訪韓的外籍病患也只有49萬7000人，2023年直接暴增了21.8%。這也是自2009年南韓開始允許醫療機構吸引外國病患就醫以來的最高紀錄。

這60萬5768人分別來自全球198個國家和地區，其中來自日本的病患數量最多，以18萬7711人奪冠，占整體總數的31%。其次則為中國（11萬2135人，18.5%）、美國（7萬6925人，12.7%）、泰國（3萬844人，5.1%）以及蒙古（2萬2080人，5.1%）。

值得注意的是，台灣病患雖只占2.1%，但卻是該數據統計以來的最高數字，與2022年數據相比時，更是成長率最高的國家與地區。

在訪韓的外籍病患中，有超過半數的人是在皮膚科（35.2%）與整形外科（16.8%）就診，再次證明南韓醫美的盛行。

在所有訪韓的外籍病患中，到首爾就診的病患最多，占整體的78.1%。新冠疫情爆發後，到訪首爾的外籍病患在2021年一度下滑至49.8%，不過隔年又再度超過整體的50%。選擇到首都圈就醫的外籍病患2022年為78.2%，2023年上升到88.9%，而背後原因可能是大多數的整形外科診所與皮膚科集中在此所致。