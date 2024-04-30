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三星電子轉虧為盈！第一季營業利潤6.6兆韓元　時隔五季揮別赤字

▲▼南韓三星電子獲得美國半導體補助64億美元。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓三星電子今年第一季轉虧為盈。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

隨著今年IT產業景氣好轉，加上業界對於人工智慧（AI）產業上的需求逐漸擴大，南韓三星電子時隔5個季度終於實現「轉虧為盈」，今年第一季的營業利潤達到6.6兆韓元，比起去年同期足足增長931.87%，光是半導體就賺了1.9兆韓元；至於營業收入則達到71.9兆韓元。旗下智慧型手機Galaxy S24更被視為逆轉奇蹟的金雞母。

根據《韓聯社》，南韓三星電子（005930）今（30）日公布今年第一季度財務報表，其中營業利潤達到6兆6060億韓元（約新台幣1560億元），比起去年同期大幅增長931.87%，且光是今年第一季的營業利潤便超過去年一整年的營業利潤（6兆5700億韓元）；至於營業收入則達到71兆9156億韓元（近新台幣1.7兆元），比去年同期增長12.82%。

隨著今年IT產業景氣好轉，在半導體記憶體事業上，三星電子靠著高附加價值產品從赤字轉為黑字，旗下的半導體事業部門（DS）今年第一季營業利潤為1兆9100億韓元、營業額為23兆1400億韓元；而在手機產業上，智慧型手機Galaxy S24更成為提振銷售業績的金雞母。

▲▼智慧型手機Galaxy S24成為提振銷售業績的金雞母。（圖／達志影像）

▲智慧型手機Galaxy S24成為提振銷售業績的金雞母。（圖／達志影像）

報導指出，隨著全球擴大對於AI產業的需求，三星電子為了滿足AI關鍵零組件「高頻寬記憶體」（HBM）不斷成長的需求，自從展開第五代HBM3E晶片堆疊8個24 GB DRAM晶片的量產，更預計將於第二季創業界之先河，投入HBM3E晶片堆疊12個24 GB DRAM晶片之量產。

至於去年第四季創下500億韓元赤字的電視與家電部門，在今年第一季則創造5300億韓元的營業利潤，是去年同期（1900億韓元）的2.8倍。而雖然電視產業在需求上進入淡季，但Neo QLED、OLED、75吋以上大型螢幕電視在需求上卻能維持一定水準。在家電部分，BESPOKE AI和Premium冷氣機則在銷售業績占比有所成長。

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