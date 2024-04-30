海外遊客爆炸！日本人黃金週「不想去大阪、京都」　東京人氣最高

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海外遊客爆炸！日本人黃金週「不去大阪、京都」　東京成最熱門國旅地

▲▼心齋橋筋是許多人到大阪必訪的熱門景點。（圖／記者謝盛帆攝）

▲大阪心齋橋筋是許多外國旅客經常造訪的日本熱門景點。（圖／記者謝盛帆攝）

記者張寧倢／編譯

今年的日本黃金週假期從4月27日開始，受到日幣貶值等因素影響，日本人決定留在國內旅行已成為主流。然而，多家旅行社調查顯示，常作為旅行目的地的大阪人氣下滑，推測與外國遊客太多、住宿變貴有關。在黃金周最熱門國旅地票選中，東京一口氣上升7名奪冠，而遊客蜂擁而至的京都則連前10名都未能擠進。

根據產經新聞報導，今年日本黃金週分為前半的3天連假和後半的4天連假，加上日幣貶值和物價上漲，使得日本民眾傾向避開遠距離的海外旅遊。

報導引述日本旅行社「近畿日本Tourist」進行的黃金週「10個最熱門國內旅遊地」調查結果，發現東京一口氣上升7名後奪冠，去年冠軍千葉縣微幅下滑至第2名，但大阪則下滑3名僅排在第6位，形成了東西兩地的人氣差異。

雖然大阪仍然受到歡迎，但業界人士分析認為，這次大阪排名下滑可能與日本國內旅客希望避開訪日客眾多、住宿費用高的旅遊地有關。此外，海外訪日遊客擁擠的京都府則未能進入前10名，而訪日遊客人氣低迷的兵庫縣則從去年的第6名上升到第5位。

▲▼2024年日本黃金周10大熱門國內旅遊地。（圖／記者張寧倢製圖）

▲2024年日本黃金周10大熱門國內旅遊地。（製圖／記者張寧倢）

據日本旅行社JTB估計，日本國旅人數估計將與去年同期的2280萬人持平，不想旅遊的原因有達47.2%的人回答「因為太過擁擠」，至於選擇去何處旅遊的原因最多人回答「因為目的地看起來不擠」，比例較去年增加至7%。

雖然日本國旅受到歡迎，但住宿費用也普遍上漲，觀光地的飯店在黃金週期間的價格比平時高出2到3倍，甚至4倍以上。根據JTB的調查，日本每人的平均旅行費用較去年增加了3.7%，達到3萬6100日圓（約新台幣7500元）。這意味著即便是留在國內旅行，也無法避免日本物價上漲的影響。

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