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曾替大S設計婚紗！日本婚紗教母桂由美逝世　享耆壽94歲

▲日本婚紗設計師桂由美。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本婚紗設計師桂由美離世。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

曾替大S等知名女星設計婚紗的全球婚紗設計界第一把交椅、日本時尚設計師桂由美（本名結城由美）26日逝世，享耆壽94歲。

根據《體育報知》報導，由桂由美創辦的YUMI KATSURA INTERNATIONAL（ユミカツラインターナショナル）30日在官方網站上公布這項消息。聲明中寫道，「自1965年以來擔任YUMI KATSURA INTERNATIONAL設計總監的桂由美老師已經離世。」

YUMI KATSURA INTERNATIONAL的高層鞍野貴幸表示，「桂由美老師比任何人都還了解如何美化新娘，她的熱情無人能及，而她一生致力於日本新娘文化的發展，並深愛著YUMI KATSURA這個品牌。這份不懈的挑戰精神，開創了所有人都未曾想像過的未來，並留下了無數的珍貴遺產。」

他強調，該公司將繼承桂由美60年來對YUMI KATSURA這個品牌所奉獻的熱情，並持續努力將YUMI KATSURA發展成百年企業。

鞍野貴幸還提到，藤原綾子、森永幸德以及飯野惠子等3名YUMI KATSURA所屬設計師，擔任桂由美老師工作上的左右手已超過30年，而由他們3人帶領的創意團隊，未來仍會持續繼承桂由美的精神與遺願，接手後續設計工作。

桂由美自1965年起，作為日本首位婚紗設計師活躍於設計界。1970年代，她提出了「OL能用一個月薪水購買的婚紗」的新概念，打破日本一直以來的婚紗租借觀念，迅速打響名號，在日本走紅。

桂由美最初踏入業界時，日本的婚紗穿著率僅有3%，和服則佔97%，婚紗能夠在現今的日本社會普及，桂由美的貢獻功不可沒。

桂由美的影響力並不僅限於日本國內，1981年，她在紐約時裝秀首次展示了代表作「YUMI LINE」（ユミライン）。1993年，她向羅馬教皇獻上祭服，1999年成為了首位獲得義大利時尚協會正會員資格的東洋人，並參加了羅馬高級訂製時裝秀。2010年，她獲得全球僅4位的全美婚禮顧問協會榮譽會員頭銜。

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