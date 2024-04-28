學生都想進台積電！　東大教授：也可考慮「這家」台灣半導體廠

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學生都想進台積電！　東大教授：也可考慮聯發科

▲▼台積電tsmc。（圖／達志影像／美聯社）

▲台積電是許多日本東大畢業生的首選之一。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

台積電至熊本設廠後，隨即在日本引發半導體熱潮，日本東京大學一名教授就鼓勵學生畢業後加入台積電，尤其能否掌握半導體核心技術關係著日本的未來，若是東大畢業的優秀學生，建議直接進入台灣總部學技術，另外也可將聯發科列入考慮。

東京大學工學部教授竹內建（Ken Takeuchi）在社群網站X發文表示，近來學生在選擇就業方向時，台積電（TSMC）越來越受歡迎，尤其現在日本正屬於半導體熱潮，若是能選擇聯發科也是不錯。

竹內建也明白提到，雖然台積電在熊本設廠，但核心技術仍由台灣總部掌握，日本的工程師只是被當作廉價的勞動力，「如果你是東京大學優秀的學生，我希望你能獨自前往台灣總部，掌握技術的核心。」

竹內建表示，不可否認的是，台積電的工作確實很辛苦，「但在最頂尖的世界中，沒有免費的午餐。」不論是哪間企業或學術界，都有一群非常優秀的人正在努力工作，為了生存而努力是理所當然的，「倒不如說，若選擇喜歡的工作，就不至於嫌棄工作過於辛苦。」

竹內建說，隨著AI快速發展，半導體對社會的貢獻是確定的，日本的未來取決於日本人能否掌握半導體核心技術。

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