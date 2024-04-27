全球最臭食物TOP10曝！冠軍是恐怖「臭味核彈」　比臭豆腐臭20倍

▲瑞典的鹽漬鯡魚是全球最臭的食物。（圖／翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／編譯

世界各地都有各自因獨特風味而聞名的食物。這些極具當地特色的食物可能深受本地人的喜愛，但對外地人而言，它們卻可能因為「臭名昭彰」令人難以接受。日本一位專家以科學儀器對全球最臭的10個食物進行檢測後，根據它們的臭味進行排名，其中國人最熟悉的臭豆腐居然只排在了第10位，而第一名的臭味居然比臭豆腐還要濃烈近20倍。

據日媒セカイハブ報導，日本發酵學家小泉武夫先生利用可以測量食物臭味強度（以AU為單位）的儀器「アラバスター」（Alabaster），對全球各地的食物進行檢測後，將它們的臭味數據化，列出了世界上最臭的食物排名，而臭味瀰漫台灣各大夜市的「台灣之光」臭豆腐，也榜上有名。

臭豆腐作為港台代表以420AU位居第10。資料顯示，穿過數日的臭襪子，臭味指數高達120AU，而臭豆腐的臭味比臭襪子高出了3.5倍之多，不過經發酵製成的臭豆腐，發酵過程中會產生很多益生菌，不僅有利於腸胃消化，也能幫助對抗疾病中的自由基。

▲港台代表臭豆腐在全球最臭食物中只排名第10。（圖／VCG）

排行在臭豆腐前的「臭臭食物」分別有日本的澤庵蘿蔔乾（430AU）、烤前臭魚乾（447AU）、納豆（452AU）、鮒壽司（486AU）、烤過的臭魚乾（1267AU），以及格陵蘭代表醃海鳥（1370AU）、紐西蘭的芝士罐頭（1870AU），以及南韓的生魟魚片（6230AU）。

排行榜上最臭的第一名是瑞典的鹽漬鯡魚（8070AU）。這是一種被譽為「世上最臭食物」和「世上最臭罐頭食品」的食品，味道比臭豆腐臭了20倍之多。鹽漬鯡魚的歷史最早可以追溯到14世紀。當時瑞典的鹽非常昂貴，加上當地沒有足夠的陽光，木柴也很珍貴，因此人們只能用稀釋鹽水的發酵方法來保存食物。

製作鹽漬鯡魚的人會在春季捕獲鯡魚後，塗上鹽醃製20小時以去除血液，然後將去頭和去內臟後的鯡魚放入容器中，在淡鹽水中自然發酵1至2個月，但在低鹽環境中發酵的鯡魚蛋白更容易分解，產生具有特有的強烈氣味的化合物，因此只要一打開罐頭就會被一股發酵過程中形成的濃濃氨味和硫磺味包圍，堪稱「臭味核彈」。

▼全球最臭的10樣食物排名。（製圖／記者葉睿涵）