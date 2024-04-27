　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓仁川機場搶劫案　受害者遭「噴霧射臉」搶包包！2中國人被捕

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓仁川國際機場近日有中國人犯下搶劫案。仁川機場警方26日表示，兩名中國男子20日在第一航廈對受害人的臉部噴灑噴霧後，搶走一個裝有9萬美元（約新台幣293萬元）的背包，其中一人搭機成功潛逃至上海，另一人則被逮捕，此外還有一名協助嫌犯逃亡的中國人也被捕。

根據韓聯社等韓媒報導，仁川國際機場警察團26日表示，警方透過監視器畫面分析，25日下午已經在仁川富平區公所附近，依特殊強盜罪嫌逮捕了30多歲中國男子A某，並正在進行調查。

▲▼2名中國嫌犯在南韓仁川機場犯下搶案，受害人也據稱是中國一名化妝品貿易商。（圖／翻攝自YouTube）

▲2名中國嫌犯在南韓仁川機場犯下搶案，受害人據稱是中國化妝品貿易商。（圖／翻攝自YouTube）

警方表示，A某涉嫌於20日上午7時12分左右，在仁川機場第一航廈3樓出境關口前，與30多歲中國男子B某共同犯下搶案，兩人下手目標是40多歲中國貿易商C某。報導稱，C某為了經營化妝品貿易而在17日入境南韓，所以身上才會攜帶大量現金，當天他去仁川機場則是想變更機票。

B某在C某臉上噴灑噴霧後迅速搶走裝有9萬美元的後背包，並搭乘電車轉往金浦機場，他將包包交給A某後，當天中午12點左右就搭機逃回上海。A某則留在韓國境內，拿著贓款的他跨海向B某匯款5萬美元，並在另一名50多歲中國籍熟人的幫助下，不斷變換藏匿地點，逃亡足跡遍布仁川、首爾、大田、忠清南道公州等地。

A某遭逮捕的同時，開車載他逃亡的50多歲熟人也一起被捕。警方表示，兩名嫌犯是在C某抵達南韓的隔天就跟著入境，推測兩人事先策畫了犯罪細節，還曾到過機場勘察環境，行李中也有逃亡時可以變裝用的假髮和衣服。南韓警方預計向國際刑警組織請求協助，通緝逃往中國的共犯，並將沒收的4萬美元還給受害人。

ET快訊
凌晨2點到機場！「男友爸媽開車來載」她聽1句話愣住
巴基斯坦美女幼時被河南夫婦收養　她：現在想幫父母買房
最狠人蛇集團首腦抓到了！　偷渡200人害死3人
2度露胸求愛！女房客喊：我胸部年輕妹妹一樣　房東嚇爛
蔡阿嘎北港遶境遭罵「亂入」！廟方：沒收到報名　二伯回應了
陳天仁「半球外露」解放！網卻罵：穿成這樣　無奈回應了
妻彌留…老公哭求「撐到母親節」　ICU醫忍淚：蛋糕模糊了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

柬3歲男童到爸媽工地玩！好奇硬扯「外露電線」　觸電慘死

反覆喊「無法呼吸」！美國53歲非裔男遭警壓背亡　畫面曝光

南韓仁川機場搶劫案　受害者遭「噴霧射臉」搶包包！2中國人被捕

快訊／日本外海規模6.9地震！東京有感　最大震度3

「哈瑪斯癡漢」看上18歲少女！囚禁時突求婚　瘋喊：幫我生小孩

美知名素食餐廳「宣布開始賣肉」　一票人怒抵制！主廚無奈回

美國校園反戰「挺巴勒斯坦示威」蔓延50校　近600人被捕

全球首例！做醫美「染愛滋病毒」　3女做吸血鬼美容下場慘

美國龍捲風恐怖肆虐！民宅毀損火車脫軌　整個社區幾乎夷平

從小夢想當狗！日本「牧羊犬男」宣布變更品種　阿拉斯加犬新裝曝

宜蘭華廈變「比薩斜塔」　住戶控建商保麗龍撐牆

出嫁拜別父母場面催淚　新娘神回1句話笑翻親友

林叨囝仔7寶媽「訕笑資源班」掀眾怒！　道歉片再遭轟：請原諒我的無知與傲慢

下班也講究儀式感！　怎樣才能讓身心靈真正下班？

李帝勳《搜查班長1958》化身韓英雄　揪李東輝組隊「先被CUE當臨演」

金靖「跳過認愛」無預警宣佈懷孕　嫁4年男友舒奕橙：遲早會被拍到

貨櫃掉國道！惡司機竟落跑 聯結車撞上...駕駛送醫不治

鄭靚歆辦女女婚宴！甜吻老婆　胡文英穿超辣…險爆婆媳爭執

神人帶「鐵湯匙」打彈珠台　狂讚：防手髒還不傷指甲

田馥甄大陸開唱倒數「衰被陸網出征」　想喝兩杯？笑：事多事少都滿喜歡喝的

柬3歲男童到爸媽工地玩！好奇硬扯「外露電線」　觸電慘死

反覆喊「無法呼吸」！美國53歲非裔男遭警壓背亡　畫面曝光

南韓仁川機場搶劫案　受害者遭「噴霧射臉」搶包包！2中國人被捕

快訊／日本外海規模6.9地震！東京有感　最大震度3

「哈瑪斯癡漢」看上18歲少女！囚禁時突求婚　瘋喊：幫我生小孩

美知名素食餐廳「宣布開始賣肉」　一票人怒抵制！主廚無奈回

美國校園反戰「挺巴勒斯坦示威」蔓延50校　近600人被捕

全球首例！做醫美「染愛滋病毒」　3女做吸血鬼美容下場慘

美國龍捲風恐怖肆虐！民宅毀損火車脫軌　整個社區幾乎夷平

從小夢想當狗！日本「牧羊犬男」宣布變更品種　阿拉斯加犬新裝曝

7-11獨家開賣「蜷尾家新冰」！加了蕨餅、香草冰淇淋　咬下爆餡

江承諺開季好投勾起洪總回憶　施子謙改下周轉隊初先發

圖書館夜晚玩轉閱讀！　土庫鎮立圖書讓幼童夜宿探索

快訊／高雄橋頭區2車對撞　自小客「一路左偏」逆撞小貨車

鯨華林書荷首摘企排得分后　散播愛給隊友建立深厚感情

雲林縣長張麗善將率團赴德　精進永續減碳政策

凌晨2點到機場！「男友爸媽開車來載」她聽1句話愣住

Nissan「4款全新電動車」北京亮相！面向大陸市場預計2026量產

送養一等就4年！狗太皮「房間像爆炸」 　爸嘆：沒生氣就爬到頭上

柯震東同框33萬「在蒂網紅」Didi！　驚喜合體粉絲嗨了：夫妻聯手

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

國際熱門新聞

辣妹「露陰毛屁股蛋」　阿姨暴怒當眾扯下

即／日本外海6.9地震！東京有感　最大震度3

外送員留詭異字條　8.8萬人急喊：別吃

宛如N號房！南韓老師誘121人拍1910部未成年片

新幹線禁買2張票「1張讓行李坐」！原因曝

布林肯返美前先逛唱片行！2巨星獲青睞

共和第一銀行倒閉　富爾敦銀行收購接手

顧客訂花束堅持「花到付款」　真相讓老闆哭了

科技大廠財報利多　美股收高153點

越南藉張美蘭打貪！飲料大亨詐欺1兆關8年

美國防長：新增軍援烏克蘭60億美元

皮開肉綻！印尼4男女婚外性行為「遭鞭刑20下」

妻要坐BMW卻不出一毛錢！　他被搞到借高利貸：我捨不得

即／以色列國家安全部長翻車送醫

更多熱門

相關新聞

即／日本外海6.9地震！東京有感　最大震度3

即／日本外海6.9地震！東京有感　最大震度3

日本外海當地時間下午5時36分（台灣時間下午4時36分）發生地震，規模6.9，震央位於小笠原群島（屬東京都行政區），震源深度540公里，東京都也觀測到最大震度3，所幸並無海嘯風險。

夢想當狗！日「牧羊犬男」改當阿拉斯加犬

夢想當狗！日「牧羊犬男」改當阿拉斯加犬

新幹線禁買2張票「1張讓行李坐」！原因曝

新幹線禁買2張票「1張讓行李坐」！原因曝

宛如N號房！南韓老師誘121人拍1910部未成年片

宛如N號房！南韓老師誘121人拍1910部未成年片

日航機師「喝酒鬧事」驚動美警察！航班秒取消

日航機師「喝酒鬧事」驚動美警察！航班秒取消

關鍵字：

仁川機場搶案中國嫌犯中國人南韓貿易商機場搶劫南韓機場日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／國家警報狂響！花蓮02：21發生有感地震

氣象署3:30記者會：仍為0403餘震

24歲甜美偶像「酒店接客」被認出　NATURE成軍6年⋯公司宣布解散了

凌晨02：21規模6.1地震全台猛搖！最大震度4級

即／2:21國家警報大響！台北狂晃11秒

都是半夜2點多開始搖？氣象署：巧合　不排除觸發其他地震活動

快訊／抓到了！新竹物流奪命運將落網

樂天女神壯壯宣布「加盟南韓啦啦隊」：台灣首位外援

7寶媽緊急宣布「4月訂單全取消」！公告2度道歉

Toyz賣大麻煙彈　遭判4年2月定讞

台灣地震頻率「突破天際」　鄉民一看3D圖傻眼

凌晨02：49地牛又翻身！台北有感搖晃

即／七寶媽3度道歉無法止血　臉書、IG全關閉

國3驚魂！他開到一半「鋼板砸進副駕」　妻後座顧孩逃死

花蓮02：21地牛翻身猛搖！全台一堆人被晃醒

更多

最夯影音

更多

宜蘭華廈變「比薩斜塔」　住戶控建商保麗龍撐牆

出嫁拜別父母場面催淚　新娘神回1句話笑翻親友

林叨囝仔7寶媽「訕笑資源班」掀眾怒！　道歉片再遭轟：請原諒我的無知與傲慢

下班也講究儀式感！　怎樣才能讓身心靈真正下班？

李帝勳《搜查班長1958》化身韓英雄　揪李東輝組隊「先被CUE當臨演」

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面