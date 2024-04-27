南韓仁川機場搶劫案　受害者遭「噴霧射臉」搶包包！2中國人被捕

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓仁川國際機場近日有中國人犯下搶劫案。仁川機場警方26日表示，兩名中國男子20日在第一航廈對受害人的臉部噴灑噴霧後，搶走一個裝有9萬美元（約新台幣293萬元）的背包，其中一人搭機成功潛逃至上海，另一人則被逮捕，此外還有一名協助嫌犯逃亡的中國人也被捕。

根據韓聯社等韓媒報導，仁川國際機場警察團26日表示，警方透過監視器畫面分析，25日下午已經在仁川富平區公所附近，依特殊強盜罪嫌逮捕了30多歲中國男子A某，並正在進行調查。

▲2名中國嫌犯在南韓仁川機場犯下搶案，受害人據稱是中國化妝品貿易商。（圖／翻攝自YouTube）

警方表示，A某涉嫌於20日上午7時12分左右，在仁川機場第一航廈3樓出境關口前，與30多歲中國男子B某共同犯下搶案，兩人下手目標是40多歲中國貿易商C某。報導稱，C某為了經營化妝品貿易而在17日入境南韓，所以身上才會攜帶大量現金，當天他去仁川機場則是想變更機票。



B某在C某臉上噴灑噴霧後迅速搶走裝有9萬美元的後背包，並搭乘電車轉往金浦機場，他將包包交給A某後，當天中午12點左右就搭機逃回上海。A某則留在韓國境內，拿著贓款的他跨海向B某匯款5萬美元，並在另一名50多歲中國籍熟人的幫助下，不斷變換藏匿地點，逃亡足跡遍布仁川、首爾、大田、忠清南道公州等地。

A某遭逮捕的同時，開車載他逃亡的50多歲熟人也一起被捕。警方表示，兩名嫌犯是在C某抵達南韓的隔天就跟著入境，推測兩人事先策畫了犯罪細節，還曾到過機場勘察環境，行李中也有逃亡時可以變裝用的假髮和衣服。南韓警方預計向國際刑警組織請求協助，通緝逃往中國的共犯，並將沒收的4萬美元還給受害人。