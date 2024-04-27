南韓狼師性侵女國中生15次　強迫「吃避孕藥」拍性愛片！判關6年

▲南韓30多歲男老師，對女國中生性侵15次，還強迫她服用事後避孕藥。（示意圖，與本文無關／CFP）

記者張寧倢／編譯

南韓一名30多歲的男教師對自己導師班的女國中生，實施長達數月的性暴力行為，還拍攝未成年性影像，最終在26日被大法院（最高法院）駁回上訴，維持二審6年有期徒刑的判決。據悉，被告性侵至少15次，犯案後擔心女方懷孕，還要求她服用事後避孕藥。

根據南韓紐西斯通訊社報導，30多歲的被告2022年首次被任用為中學教師，同年卻對他自己擔任導師的班級中一名女學生伸出狼爪，在3個月的時間內對她實施了5次猥褻、15次性侵。

據報導，被告不僅與受害女學生一起飲酒，還拍攝了未成年性影像，並要求女學生前往婦產科開立事後避孕藥處方籤，強迫她服藥。受害人受到嚴重身心創傷，試圖做出極端選擇，最終中斷學業。

一審法官認為，被告作為教師，有責任正確指導和教育學生、保護學生免於遭受性犯罪，卻依然以學生為對象犯下惡劣罪行，罪責重大，判處他4年有期徒刑。

被告以量刑過重為由提出上訴，然而二審法官表示，儘管被告坦承全數罪行，並支付受害人2000萬韓元（約新台幣47萬元），但他作為班級導師，忘卻教育學生的本分，犯下罪行，因此相比一審判決再增加2年，最終判處被告6年有期徒刑。最高法院26日駁回上訴定讞。

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