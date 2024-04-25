西班牙總理夫人涉貪遭調查　桑傑士稱「考慮辭職」

▲西班牙總理與夫人戈梅茲遭調查，桑傑士宣布暫停公務行程。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

西班牙法院近日針對總理夫人戈梅茲（Begona Gomez）貪腐指控展開調查，總理桑傑士（Pedro Sanchez）24日宣布，將在下周前暫停公務行程，並反思是否繼續留任總理一職。

據BBC報導，法院接獲反貪腐組織「清廉之手」（Manos Limpias）投訴戈梅茲涉嫌以權謀私，已於16日正式展開調查。西班牙網路新聞《機密報》（El Confidencial）稱，調查人員正在盤查戈梅茲與多家拿到政府補助、公共合約的私人公司是否有關聯。

《機密報》報導指出，COVID-19疫情後，西班牙旅遊集團「Globalia」旗下歐洲航空（Air Europa）稱因疫情重創航空業，向政府收取高達4.75億歐元巨額援助，而在那期間戈梅茲曾兩度與Globalia時任執行長會面，因此遭到當局懷疑。

桑傑士24日在社群平台X上發布長篇聲明，表示這起針對他妻子的「騷擾行動」是由極右翼政敵主導，目的是為了削弱他的政治地位。他也在文中提到需要停下來反思是否繼續留任總理，「我是該繼續領導政府，還是放棄這項榮譽。」而最終決定將於29日公布。

另據CNN報導，桑傑士是西班牙社會黨人，該黨在聯合政府議會中僅佔微弱多數。保守派、主要反對黨人民黨領袖馬羅托（Javier Maroto）指出，桑傑士「當然」希望繼續擔任總理，這只是「競選前作秀」（pre-campaign event）罷了。