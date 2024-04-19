英男出國太嗨挑戰「危險跳海」　墜崖落水摔成重傷

▲男子挑戰危險跳海，但疑似跳過頭，最後墜落的點不是海上，而是岩石，導致男子當場慘摔重傷。（翻自《每日郵報》）

圖文／鏡週刊

英國一名40歲男子在本月15日，到西班牙特內里費島（Tenerife）的著名海岸觀光景點「Charco El Tancon」旅遊，並在現場挑戰危險跳海，但最後卻演變成墜崖重摔，導致他傷勢嚴重。

據英國《每日郵報》報導，這名男子在當天下午，和朋友到該海岸挑戰危險跳海，現場至少有5人。從民眾拍攝的鏡頭也可見，男子從高處往下跳，但他疑似跳過頭，最後墜落的點不是海上，而是岩石，導致男子當場慘摔重傷，相信他摔斷一條腿。其他旅客見狀，也立刻上前查看。

當地救難隊也證實這起消息，表示事發在當天下午2時10分，男子墜崖後落水，隨後附近民眾先將他從水中救起。之後救難隊抵達現場，為男子做初步急救後，馬上送醫，但男子的下肢受傷嚴重。救難隊也說，原本先將男子送到地方診所，後來再轉往大醫院救治，目前男子傷勢狀況未明。

▲男子隨後被送醫急救。（翻自《每日郵報》）

報導指出，特內里費島的「Charco El Tancon」擁有絕美海岸景色，因此吸引大批遊客前去參觀與遊玩，但這裡也暗藏許多危險，因此過去發生不少死傷事件，例如洞穴內漲潮後將人溺斃，或者被漩渦捲入。當地自治團體也呼籲，遊客到此請遵守規範，不要做出魯莽行為，別再讓死傷事件發生。

▲這裡有洞穴美景，但漲潮時暗藏死亡危險。（翻自《每日郵報》）

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