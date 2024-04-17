促以哈停戰　斯洛維尼亞、西班牙允承認巴勒斯坦國

▲圖為巴勒斯坦旗幟。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社馬德里16日綜合外電報導

斯洛維尼亞和西班牙領導人今天說，兩國同意有需要正式承認巴勒斯坦國，作為結束以哈衝突的一種方式。聯合國安理會則未能同意巴勒斯坦成為聯合國正式會員的申請。

路透社報導，斯洛維尼亞和西班牙表示須採取行動，以減輕以色列和哈瑪斯（Hamas）在巴勒斯坦飛地加薩（Gaza）戰爭中造成人民痛苦。

斯洛維尼亞總理高洛伯（Robert Golob）與西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）舉行聯合記者會時表示：「最重要的是，我們已經解決了一連串問題，什麼時候，不是是否，而是何時才是承認巴勒斯坦的最佳時機。」

高洛伯並未提供時間表，他認為這件事不能僅靠斯洛維尼亞和西班牙，而需依賴其他國際因素。不過他說，斯洛維尼亞將在安理會投票中支持巴勒斯坦成為正式聯合國會員。

長期以來一直捍衛巴勒斯坦權益的西班牙，上個月與愛爾蘭、馬爾他和斯洛維尼亞同意朝向承認巴勒斯坦國邁出第一步。

上述國家採取行動之際，以色列為消滅哈瑪斯而攻擊加薩造成的死亡人數已逼近3萬4000人。加薩許多地區遭以色列轟炸夷為平地，使當地多數人民陷於貧困處境且即將面臨饑荒。

以色列表示，上述歐盟4國的倡議相當於「對恐怖主義的獎勵」，將降低透過談判解決世代衝突的機會。

阿拉伯國家和歐盟去年11月在西班牙舉行的一場會議中同意，「兩國方案」（two-state solution）是以哈衝突的解方。以建立一個與以色列並存且獨立的巴勒斯坦國為目標，長期以來一直是國際和平努力的基礎，但這些努力已經停頓了10年。

自1988年迄今，聯合國193個會員國有139國承認巴勒斯坦的國家地位。

根據路透社所見的一份報告，聯合國安全理事會一個委員會在審議巴勒斯坦自治政府成為聯合國正式會員的申請時，「無法就其是否符合標準提出一致建議」。

外交官員指出，巴勒斯坦自治政府預期最快將於本週推動15個成員國的安理會，就其成為聯合國正式會員的決議草案進行表決。

申請成為聯合國正式會員必須經過安理會同意，而以色列盟友美國擁有否決權，安理會批准後，還需獲得聯合國大會（General Assembly）至少2/3會員國同意方可過關。

美國本月稍早表示，建立獨立的巴勒斯坦國應透過以巴雙方協議達成，而非由聯合國決定。