噁炸！販賣機咖啡「杯裡爬滿蟲蟲」　她喝下肚住進加護病房

▲受害者喝下自動販賣機的咖啡後，一度住進加護病房。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

外國一名21歲女子在自動販賣機買咖啡，未料杯子裡竟然爬滿黑色昆蟲，她也因為把受汙染飲品喝下肚，引發嚴重不適反應，甚至一度住進加護病房，與死神搏鬥。

Última Hora等外媒報導，這起事件22日發生在西班牙馬略卡島（Majorca）帕爾馬機場（Son Sant Joan Airport），受害者是某航空公司職員，原本只是想要解渴，孰料差點丟了性命。

Ingresada en la UCI una joven tras beber un café contaminado por insectos en el aeropuerto de Palmahttps://t.co/sUuRqSK4Cx — Ultima Hora Mallorca (@UHmallorca) April 24, 2024

她喝下咖啡後，很快注意到味道詭異，仔細看看杯裡，才發現一堆黑色昆蟲正在爬行，不久後臉部、喉嚨與皮膚都開始腫脹，甚至難以呼吸，還出現過敏性休克。

受害者很快被緊急送醫，在加護病房住了36小時，直到24日才出院。她的家屬主張，咖啡裡出現昆蟲，可能是破壞公共健康、造成過失傷害的犯罪行為，而且顯然是機場人員維護疏失導致，已經向當局提出投訴。