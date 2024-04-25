免簽助攻！泰國潑水節21天狂吸192萬國際旅客　台灣排名第8

▲泰國潑水節。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

泰國今年擴大慶祝俗稱潑水節的宋干節新年，據統計，4月1日到21日慶祝活動共吸引了192萬人次的國際旅客赴泰，比去年同期增加37.54%。若以人次多寡排名，台灣旅客排名第8。

每年4月13日到15日是俗稱潑水節的佛教新年宋干節（Songkran），為泰國重要的節慶之一，也是泰國人返鄉過節的時刻。泰國人會在宋干節到寺廟祈福、造訪長輩，並在路邊潑水象徵祝福，發展到後來潑水成為宋干節最知名的活動，每年全國各地都有大型潑水節活動。

宋干節不專屬於泰國，鄰近的緬甸、寮國和柬埔寨都會慶祝宋干節，但泰國政府搶先向聯合國教科文組織（UNESCO）申請將宋干節列為人類非物質文化遺產（Intangible Cultural Heritage），並在去年12月申遺成功。

去年9月上台的新總理賽塔（Srettha Thavisin）政府希望從COVID-19疫情陰影走出來，重振泰國經濟，力推泰國軟實力，節慶成為經濟重點，加上申遺成功效應，泰國政府擴大慶祝今年的宋干節，延長連假從4月12日到16日，並宣布4月1日到21日在全國各地辦慶祝活動。

觀光暨體育部長蘇達萬（Sudawan Wangsuphakijkosol）今天表示，這21天的慶祝活動，為泰國帶來了1400億泰銖觀光收入，並帶來了192萬6443人次的國際觀光客，比去年同期增加了37.54%。

前10大國際觀光客來源國，包括中國39萬5830人次、馬來西亞29萬8263人次、印度11萬4330人次、俄羅斯10萬4538人次、南韓8萬4539人次、寮國6萬6396人次、英國6萬495人次、台灣6萬153人次、美國5萬6068人次以及印尼5萬5969人次。

蘇達萬指出，宋干節假期本身也就是12日到16日，共有46萬1509人次的國際觀光客造訪泰國，帶來215億泰銖觀光收入，國內觀光客有433萬7848人次，帶來164億泰銖收入。

蘇達萬認為，國際觀光客增加可以歸功於免簽政策以及大型慶祝活動。