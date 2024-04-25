中年男在泰國慘遭分屍！頭部中彈肢解丟草叢　疑日籍詐騙集團黑吃黑

記者羅翊宬／編譯

泰國曼谷近郊發生一樁殺人分屍案件！本月19日，當地警方在暖武里府的草叢堆中，發現一袋又一袋慘遭肢解的男性遺體，而男屍的頭骨則出現在數百公尺遠的地方，且頭骨竟然有彈痕。經調查，死者為一名40多歲的日本男性，至於兇嫌則是2名日本男性，3人疑似皆參與詐騙暴力組織。

根據《日本放送協會》、《時事通信社》，泰國首都曼谷近郊的暖武里府最近發現許多袋遭到肢解的男性遺體屍塊，繼本月19日發現屍袋以後、23日又在距離數百公尺處發現男屍頭骨，當地警方調查後懷疑兇嫌可能是49歲的加藤拓也、27歲的鈴木浩斗，在取得逮捕狀以後正全面追緝兩人行蹤。

泰國警方表示，慘遭殺害分屍的日本男性為47歲的椛島良介。從3月26日拍攝到的監視器影像可以看到，身穿藍白相間襯衫的椛島良介正在搭乘電梯。

泰國司法當局介入調查後，發現該具日本人男性的頭骨，出現疑似為槍擊所導致的彈痕。

▲泰國曼谷近郊發生慘絕人寰的分屍案，疑為日籍暴力詐騙集團黑吃黑。（圖／翻攝自YouTube／ANNnewsCH）

泰國警方展開追緝後，23日逮捕當時開車載送3名日本人的泰國男性。

該名30多歲的泰男透露，當時有2名日本男性和椛島良介爆發激烈口角，因此他才將車子停在路邊後自行下車，其中一人便對著坐在副駕駛座的椛島開槍，他在車外便可聽到槍聲，等回過神來後，才發現副駕駛座上的椛島已經身亡。

加藤拓也、鈴木浩斗載著屍體開往工廠，先將遺體肢解分屍後裝進多個黑色塑膠袋，之後下令該名泰國男性棄屍。

泰國警方研判，慘遭殺害的椛島良介和2名兇嫌可能來自詐騙暴力集團。