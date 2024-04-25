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出國玩更划算！越南「國內線機票」貴桑桑　連假訂房率低迷

▲▼越南胡志明市。（圖／達志影像／美聯社）

▲越南胡志明市。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任庭儀／編譯

越南即將迎來為期5天的連續假期，也是當地夏季旅遊旺季，然而國內飯店訂房率卻十分低迷，原來是因為國內線機票價格飆漲，部分國際航班甚至比國內航班還便宜，因此有許多遊客都轉而選擇出國旅遊。有民眾直言，飛胡志明市的機票錢幾乎相當於泰國全套旅遊團的費用，那不如直接選擇出國。

越南內政部為刺激旅遊、促進經濟成長，今年特地將「越南解放日」（4月30日）及國際勞動節（5月1日）連續假日延長為5天長假，算上節前周末將可自4月27日至5月1日連休5天。

越南快訊（VnExpress）報導，越南旅遊旺季飯店訂房率卻表現不佳，原因為國內航班票價高昂，令民眾望而卻步。與越南境內2000家飯店合作的旅遊平台Mustgo統計顯示，依賴航空運輸的旅遊景點面臨低訂房率的挑戰，例如有越南珍珠島之稱的富國島，四星級飯店訂房率為45%，五星級飯店更是僅有25%。

報導指出，4月28日至5月1日期間，往返河內和富國島最便宜的機票價格就要530萬越南盾（約新台幣6800元），相比3月中旬票價近乎翻倍，而從胡志明市往返富國島的票價也要約380萬越南盾（約新台幣4880元）。由於機票價格昂貴，有些旅行社甚至將富國島從行程中刪除，皇越旅行社（Hoang Viet）副總監表示，「假期期間去富國島的價格比去中國鳳凰古鎮4日遊還要貴。」

網友Nguyengiathieu直言，他們一家6口原定本次假期要前往胡志明市旅遊，沒想到光是河內-胡志明市的機票就要花費3000萬越南盾（約新台幣3萬8500元），而泰國全套旅遊團的費用則為3500萬越南盾（約新台幣4萬4900元），因此他們全家決定將旅遊目的地改為泰國。

另一名越南網友克當表示，國際航班可能比國內航班還要便宜，或是只貴一點點，且許多國家都推出促進觀光的優惠政策，從機票到住宿和觀光費用，出國旅遊不比越南貴多少，因此國內遊客可能更傾向於出國旅遊。

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