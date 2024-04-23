秘魯第一人！47歲絕症女「肌肉萎縮臥床7年」獲准安樂死

▲埃斯特拉達是秘魯第一個獲准安樂死的人。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

秘魯47歲心理學家埃斯特拉達（Ana Estrada）因身患不治之症，多年來一直為爭取有尊嚴地結束生命而奮鬥。22日，她的律師透露，這名肌肉萎縮，已臥床數年的女子已選擇安樂死，成為秘魯第一個獲得在醫療幫助下結束生命權利的人。

據美聯社報導，在秘魯，安樂死和協助自殺是非法的，不過由於埃斯特拉達長期患有無法治癒的多發性肌炎，導致她的肌肉逐漸萎縮，而在20歲時就失去了走路的能力，並自2017年開始臥床至今。逐漸惡化的病情讓埃斯特拉達感覺「不再擁有自由」，因此她不斷爭取有尊嚴地結束生命的權利。

▲身患絕症的埃斯特拉達已臥床多年。（圖／達志影像／美聯社）

2022年，埃斯特拉達在秘魯人權監察院的幫助下，獲得了國家最高法院的特例裁決，賦予她自主決定何時結束生命的權利，同時也承諾那些幫助她死亡的人將不會受到懲罰，讓埃斯特拉達成為秘魯第一個獲得在醫療幫助下結束生命權利的人，而在秘魯社會引發廣泛討論。

埃斯特拉達表示，她珍惜生命，不想立即死亡，但她希望能有自主決定何時結束生命的權利，「當我無法再忍受生活中的痛苦，決定與我所愛之人和平、安定地告別時，我希望我能選擇安樂死。」她的律師指出，「埃斯特拉達的勝利教育了成千上萬的秘魯人，讓我們認識到這項權利與捍衛它的重要性。」

安樂死合法化是一個全球性的議題，在大多數國家都備受爭議。截至目前為止，世上只有少數國家和地區將安樂死合法化，其中包括加拿大、西班牙、比利時、哥倫比亞、厄瓜多，以及美國的緬因和俄勒岡州。