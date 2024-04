24歲女只是喉嚨痛！竟慘罹皮膚癌　7個月後走了

▲紐約24歲舞者艾拉罹患鱗狀細胞癌,確診7個月後不敵病魔離世。(圖/翻攝globalheroes、ayla_rain Instagram)

記者邱晟軒/綜合報導

美國紐約一名年僅24歲的舞者艾拉(Ayla Eilert),自2021年5月開始感到喉嚨痛,且舌頭上出現潰瘍,4個月後確診罹患三大皮膚癌之一「鱗狀細胞癌」,儘管她立即接受了部分舌頭切除、放射及化學治療,不過癌細胞已經轉移到她身體的13個部位,7個月後仍不敵病魔病逝。

綜合《Daily Mail》、《The Mirror》外電報導,艾拉在2021年5月開始感到喉嚨痛,同時發現舌頭上出現小瘡痕,當時醫生只是告訴她可能是牙齦發炎。然而,在服用藥物期間,她的症狀並未改善反而惡化。直至2021年9月中旬,她找到了第三位醫生,對方建議她做活檢以明確病情。一周後,醫生告知她患有鱗狀細胞癌。

艾拉在2021年9月被診斷出鱗狀細胞癌後,展開了漫長的治療之路。據悉,這種癌症通常不致命,但由於發生在舌頭上,情況變得極為嚴重。確診後6天,艾拉接受了長達11小時的手術,切除了舌頭四分之一,並進行了部分重建手術。

然而,艾拉的病情在2022年1月急劇惡化,她開始感到身體極度不適。經過掃描檢查,她被告知癌症已轉移至身體的13個部位,包括脊椎、頸部、鼻子和耳朵,她的體重只剩39.4公斤。

在2022年3月3日,艾拉向父母傾訴她無法再忍耐病痛的心聲,「這不是生活,請幫助我解脫。」這是艾拉首次要求醫療安樂死(MAiD),然而,由於紐約州目前未開放MAiD,因此她的請求未能獲得回應。2022年4月2日,艾拉不敵病魔走了,逝世於確診後的7個月。

艾拉的父母現在正積極倡議紐約合法化醫療安樂死,決心確保其他家庭不再經歷同樣的痛苦。他們希望透過分享艾拉的故事,促成改變,為面對終末疾病的患者提供富有同情心的另一種選擇。

在美國,華盛頓特區和其他十個州已經合法化醫療安樂死。奧勒岡州是第一個合法化醫療安樂死的州,其政策成為紐約提出版本的模範。

艾拉的故事引起了廣泛的關注,支持者們希望這項立法能夠在不久的將來獲得通過。根據YouGov最新的調查顯示,紐約市民對醫療安樂死的支持率高達72%。

Daren and Amy Eilert are fighting to legalize "medical aid in dying" after watching their 24yr old daughter's life be taken from cancer as she was in agonizing pain and repeatedly asking for the right to die. pic.twitter.com/HqKAoaJ7Ru