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24歲女只是喉嚨痛！竟慘罹皮膚癌　7個月後走了

▲▼ 。（圖／翻攝globalheroes、ayla_rain Instagram）

▲紐約24歲舞者艾拉罹患鱗狀細胞癌，確診7個月後不敵病魔離世。（圖／翻攝globalheroes、ayla_rain Instagram）

記者邱晟軒／綜合報導

美國紐約一名年僅24歲的舞者艾拉（Ayla Eilert），自2021年5月開始感到喉嚨痛，且舌頭上出現潰瘍，4個月後確診罹患三大皮膚癌之一「鱗狀細胞癌」，儘管她立即接受了部分舌頭切除、放射及化學治療，不過癌細胞已經轉移到她身體的13個部位，7個月後仍不敵病魔病逝。

綜合《Daily Mail》、《The Mirror》外電報導，艾拉在2021年5月開始感到喉嚨痛，同時發現舌頭上出現小瘡痕，當時醫生只是告訴她可能是牙齦發炎。然而，在服用藥物期間，她的症狀並未改善反而惡化。直至2021年9月中旬，她找到了第三位醫生，對方建議她做活檢以明確病情。一周後，醫生告知她患有鱗狀細胞癌。

艾拉在2021年9月被診斷出鱗狀細胞癌後，展開了漫長的治療之路。據悉，這種癌症通常不致命，但由於發生在舌頭上，情況變得極為嚴重。確診後6天，艾拉接受了長達11小時的手術，切除了舌頭四分之一，並進行了部分重建手術。

然而，艾拉的病情在2022年1月急劇惡化，她開始感到身體極度不適。經過掃描檢查，她被告知癌症已轉移至身體的13個部位，包括脊椎、頸部、鼻子和耳朵，她的體重只剩39.4公斤。

在2022年3月3日，艾拉向父母傾訴她無法再忍耐病痛的心聲，「這不是生活，請幫助我解脫。」這是艾拉首次要求醫療安樂死（MAiD），然而，由於紐約州目前未開放MAiD，因此她的請求未能獲得回應。2022年4月2日，艾拉不敵病魔走了，逝世於確診後的7個月。

艾拉的父母現在正積極倡議紐約合法化醫療安樂死，決心確保其他家庭不再經歷同樣的痛苦。他們希望透過分享艾拉的故事，促成改變，為面對終末疾病的患者提供富有同情心的另一種選擇。

在美國，華盛頓特區和其他十個州已經合法化醫療安樂死。奧勒岡州是第一個合法化醫療安樂死的州，其政策成為紐約提出版本的模範。

艾拉的故事引起了廣泛的關注，支持者們希望這項立法能夠在不久的將來獲得通過。根據YouGov最新的調查顯示，紐約市民對醫療安樂死的支持率高達72％。

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