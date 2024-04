28歲女子重鬱纏身「決定合法安樂死」　男友將陪她到最後

▲特爾貝克計畫今年5月接受合法安樂死。(圖/翻攝X)

吳美依/綜合報導

荷蘭28歲女子特爾貝克(Zoraya ter Beek)生理健康,卻長期飽受嚴重憂鬱症、自閉症、邊緣型人格障礙所苦,因此決定於今年5月接受合法安樂死。她計畫在自家客廳沙發上接受藥物注射,屆時深愛的男友也將在旁陪伴到最後一刻。

特爾貝克與2隻愛貓住在荷德邊境一座小鎮,曾立志成為精神科醫師,卻畢生都與心理健康問題奮戰。她表示,在醫師坦言,「我們無法再為妳做什麼了,它(病情)永遠也不會變好」之後,決定接受安樂死。

醫生到訪後,會營造令人放鬆的氛圍,再度確認當事人意願後,才會祝福對方「旅途愉快」或「睡個好覺」,並且開始程序。首先注射鎮靜劑,接著注射另一劑藥物,使其心臟停止跳動。

特爾貝克親人不多,因此不會舉辦葬禮,她請男友把骨灰撒在生前挑選的好地方,「我有點害怕死亡,因為這是終極的未知。我們不知道接下來會發生什麼事,或者什麼都沒有?這就是可怕的部分。」

