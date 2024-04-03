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28歲女子重鬱纏身「決定合法安樂死」　男友將陪她到最後

▲▼28歲女子重鬱纏身「決定安樂死」　男友將陪她到最後。（圖／翻攝X）

▲特爾貝克計畫今年5月接受合法安樂死。（圖／翻攝X）

吳美依／綜合報導

荷蘭28歲女子特爾貝克（Zoraya ter Beek）生理健康，卻長期飽受嚴重憂鬱症、自閉症、邊緣型人格障礙所苦，因此決定於今年5月接受合法安樂死。她計畫在自家客廳沙發上接受藥物注射，屆時深愛的男友也將在旁陪伴到最後一刻。

特爾貝克與2隻愛貓住在荷德邊境一座小鎮，曾立志成為精神科醫師，卻畢生都與心理健康問題奮戰。她表示，在醫師坦言，「我們無法再為妳做什麼了，它（病情）永遠也不會變好」之後，決定接受安樂死。

醫生到訪後，會營造令人放鬆的氛圍，再度確認當事人意願後，才會祝福對方「旅途愉快」或「睡個好覺」，並且開始程序。首先注射鎮靜劑，接著注射另一劑藥物，使其心臟停止跳動。

特爾貝克親人不多，因此不會舉辦葬禮，她請男友把骨灰撒在生前挑選的好地方，「我有點害怕死亡，因為這是終極的未知。我們不知道接下來會發生什麼事，或者什麼都沒有？這就是可怕的部分。」

在荷蘭，2002年起，安樂死及協助自殺可以在6種情況下合法，包括無法忍受的痛苦、沒有緩解的可能性、長期想要死亡的獨立意願等，但必須經由第二位專家確認意願，大多數案例都是由家庭醫師在家裡完成手續。

但《自由報》（The Free Press）報導，越來越多人在罹患一系列心理健康問題，如憂鬱症及焦慮症，又被經濟不確定性、氣候變遷、社群媒體等問題加劇病情後，選擇安樂死。

2022年，荷蘭有8720起安樂死案例，約占全國死亡人數的5%。今年2月，荷蘭前首相范阿赫特（Dries van Agt）也與結縭70年的妻子尤潔妮（Eugenie van Agt）手牽手安樂死離世，兩人皆享耆壽93歲。

荷蘭改革宗神學院（Theological University）醫療保健倫理學家格勒內沃德（Stef Groenewoud）表示，「我認為安樂死是由醫生與精神科醫師提出的、可以接受的選項，但它以前是最終的手段」，如今醫療專業人員卻比以前更容易放棄年輕的精神疾病患者。

荷蘭93歲前首相與妻子「手牽手安樂死」　結縭70年一起離世

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