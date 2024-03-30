英國首個！蘇格蘭將表決「安樂死合法化」　病患須自行注射藥劑

▲蘇格蘭將表決安樂死合法化法案。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

蘇格蘭議會將表決一項新的法案，可能讓當地成為英國首個能替晚期病危成年人提供合法安樂死的地區。根據法案內容，申請安樂死的當事人除了必須經過嚴格的醫學和心理評估外，最後須自行注射安樂死藥物，不得經由他人之手。

根據《衛報》報導，蘇格蘭議員麥克阿瑟（Liam McArthur）28日在議會中正式提出《絕症成人協助死亡法（蘇格蘭）》（assisted dying for terminally ill adults (Scotland)）法案，若能順利通過，英國首個能替晚期病危成年人，提供合法安樂死的地區；在英格蘭、威爾斯和北愛爾蘭，協助或鼓勵他人自殺屬犯罪行為，最高可判處14年監禁。

這已經是蘇爾蘭第3次嘗試通過相關法案，麥克阿瑟指出，有78％的受訪者支持安樂死合法化。儘管這次的法案規定相當嚴謹，但仍預計會遭到殘疾人權益和宗教團體強烈反對。法案將由蘇格蘭議會健康委員會的議員進行審查，預計今年晚些時候進行第一階段投票。

法案中規定，僅有居住在蘇格蘭一年以上的成年人適用，在執行前必須有兩組獨立的醫學專家進行評估，確認當事人已身患絕症且無法救治。這項研議中的法案僅適用於身患絕症的成年人，因此殘疾人士並不符合資格。

當事人必須經過嚴格的心理評估，確認其意識清楚，是在未受他人壓力的情況下做出決定；做出決定後，仍需經過14天的冷靜期，最重要的是，當事人必須自行注射、服用安樂死藥物，不得經由他人之手。