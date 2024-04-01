秘魯總統疑涉貪遭搜官邸　檢方下令交出「勞力士手錶」

▲秘魯總統博魯阿爾特遭爆持有多款勞力士未申報，遭檢方突襲搜查官邸。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）涉嫌持有多款勞力士手錶未申報，上（3）月30日遭檢察官突襲搜索官邸，並傳喚博魯阿爾特提交這些手錶。對此，博魯阿爾特表示，自己清清白白，不會因為此事提早下台。

綜合《路透社》、美國之音（VOA）報導，博魯阿爾特上月遭網路媒體「La-Encerrona」爆料，稱她持有多款勞力士手錶卻未申報，檢方因此展開調查，於30日突襲搜查總統官邸。檢察官辦公室31日在聲明中指出，沒有找到這些手錶，不過已獲得調查所需的其他資訊，並要求博魯阿爾特出示所有手錶。

對此，博魯阿爾特在新聞發布會上表示，她的確擁有勞力士手錶，不過是她年輕時自己賺錢買的，「我是清白上任的，因此我將於2026年卸任總統職位。」間接否認自己將因此事提早下台，並稱這次突襲搜查是「任意的、不成比例且濫用的」，攻擊民主和政府，造成政治、社會和經濟不穩定。

博魯阿爾特的律師卡斯塔內達（Mateo Castaneda）告訴記者，警方在搜查中發現一些手錶，不過沒有帶走它們，「他們做了紀錄並拍了照片，大約有10只手錶，其中有一些很不錯，但我不能說它們是不是勞力士。」

博魯阿爾特目前支持率在10%左右，根據秘魯憲法，如果博魯阿爾特在此案中被起訴，也要等到2026年總統任期結束，或她被彈劾後才能進行審判。