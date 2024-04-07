　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

搶挖外星人？秘魯洞穴驚見「3指遺骸」天價走私　造假黑幕曝光

▲▼秘魯聖阿洛伊修斯．岡薩加國立大學（San Luis Gonzaga National University），一具乾癟、化石化的遺體。（圖／路透）

▲秘魯聖阿洛伊修斯．岡薩加國立大學（San Luis Gonzaga National University）保存著一具乾癟、化石狀的遺體。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

秘魯近年出現盜墓潮，許多賣家聲稱從偏遠洞穴挖出「外星人遺骸」，包括只有三根手指、頭顱扁長等造型，並且透過網路或黑市，高價走私到全球各地。但專家指出，考古學文物及外星人遺骸的市場極大、利潤極高，因此除了非法販運遺骸的問題，還有造假的嫌疑，這一切都讓各國政府及海關傷透腦筋。

去年9月，墨西哥召開不明飛行物（UFO）國會聽證會，記者兼UFO愛好者莫森（Jaime Maussan）提供2具「非人類遺骸」，宣稱是2017年在秘魯納斯卡線附近發現，根據碳14定年法顯示距今已有千年歷史，還有1/3未知DNA，意味著不是地球生物演化而成。但此說法已被許多科學家駁斥。

李維拉（Leandro Rivera）則宣稱，從秘魯納斯卡洞穴裡運出200具長相奇異的人形遺骸，頭部細長、雙手似乎都僅有三根手指，部分已經走私到法國、西班牙與俄羅斯，還發現其他前西班牙時代文物。不過，他被指控挖掘文物、攻擊公共紀念物等罪名，已於2022年被判處4年緩刑及2萬秘魯新索爾（約新台幣17.5萬元）罰款。

▲▼ 外星人,墨西哥公開外星人屍體。（圖／路透社）

▲墨西哥國會聽證會上宣稱，在秘魯納斯卡地區發現外星人遺骸。（圖／路透社）

秘魯「法律醫學與法醫學研究所」（ILMFS）考古學家埃斯特拉達（Flavio Estrada）曾協助調查李維拉的盜墓案件，他坦言就連走私網絡也充斥著動物骨頭與紙漿做成的「假貨」，盜墓賊可能變造了納斯卡挖到的遺骸，讓它看起來只有三根手指，吸引那些相信外星人存在的人。而在納斯卡線附近，除了一些「政府文化領土」的標誌之外，幾乎沒有其他保護跡象。

卡耶塔諾．赫雷迪亞大學（Cayetano Heredia University）醫學博士兼人類學家隆巴迪（Guido Lombardi）長期鑽研木乃伊研究，他也指出一些秘魯古文化有顱骨重塑（cranial remodeling）的社會習俗，也就是綑綁孩童頭部、改變其頭型的作法，「沒有人生來就是長這樣的」，盜墓賊卻利用外界對於當地文化的不理解，趁機大撈一筆。

聯合國教科文組織（UNESCO）與世界海關組織（WCO）都指出，新冠疫情爆發以來，全球文物走私呈現爆炸性成長，過去仰賴實體店面的骨董店也紛紛轉向網路黑市與社群媒體，利用更強大的銷售通路、隱私保護及加密管道獲取豐厚利潤。，一些專家甚至開始質疑，秘魯是否刻意輸掉這場「考古掠奪大戰」，滿足有利可圖的文物黑市需求。

對此，秘魯文化部文化遺產修復部門負責人森度里昂（Evelyn Centurion）表示，政府正在與警方、總檢察長、外交部等部門合作，對於文物掠奪施加更強硬懲罰，「掠奪沒有停止。我們需要地方政府與地方當局更強力的合作，以防止這些非法行動。」

墨西哥外星人哪來的「秘魯火大要查了」　學者也狂打臉：超蠢

 
ET快訊
為陳家小姊妹加持！大甲媽夜衝彰化秀傳　白袍醫師抬轎接駕
萬人超會唱「穿透耳機」　IU耳機嗡嗡叫嚇到：你們最大聲！
快訊／18:01發生規模5.4極淺層地震　最大震度4級
快訊／台北狂搖！18:01發生有感地震
快訊／2縣市大雨特報！
快訊／落後8分大反攻！樂天桃猿連兩天逆轉中信兄弟
西寶國小受困現場曝！　照常上課還期中考
泰勒絲海邊激吻男友！　爆喜訊：說了我願意
快訊／悍將「誤事」爆大局！雄鷹大逆襲　申皓瑋首轟一場空

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

衝浪突遇恐怖巨浪！英男「被捲走丟到沙丘上」　頭頸重傷慘死

女患病全身長滿腫瘤！影響呼吸進食　動25次手術成功改善現狀

伊朗使館遇襲嗆報復　以色列國防部長：準備好應對任何狀況

全球最高齡男性！111歲阿公「不忌口」每周吃炸魚薯條　長壽秘訣曝

以軍撤走南加薩幾乎所有地面部隊　「剩1個旅」守護尼薩林走廊

7.2強震「震出日治舊橋」　日本網友也驚訝：另類台日友好

搭機豎直椅背「手機卡座位壓壞」冒煙爆恐慌　空服員1招化解危機

搶挖外星人？秘魯洞穴驚見「3指遺骸」天價走私　造假黑幕曝光

金融時報：美英澳考慮「擴大AUKUS」以嚇阻中國

航班起飛突斷電！下秒「濃煙瀰漫」飄惡臭　乘客困45°C機艙熱瘋

楊繡惠痛批黃子佼：極盡的變態　喊話孟耿如「不要再幫老公求情」

花蓮搜救犬往巨石間猛鑽　狂搖尾巴「示意有人」建功

美東4.8地震破240年紀錄 ！　市民嚇壞「自由女神也在搖」

拆除天王星會改變結構支撐　預防傾倒今決定暫緩作業！

IU「3分鐘中文打招呼」：我練了很久　唱告五人《唯一》「為大家準備的禮物」

李多慧秀超台髒話：看屁呀！XD　曝曾被拱請客「裝聽不懂中文」

「一粒」他吹紅的！嗩吶手現身　吳坤龍做葉保弟應援曲、「炸裂」

花蓮私廚五星級料理送救災人員　老闆送便當四處跑3.1萬人按讃

花蓮慈雲山264骨灰罈被震破　她3年前反映門鎖鬆了遭敷衍

新娘「把壞脾氣丟掉」　媽車後方狂撿11把扇子

衝浪突遇恐怖巨浪！英男「被捲走丟到沙丘上」　頭頸重傷慘死

女患病全身長滿腫瘤！影響呼吸進食　動25次手術成功改善現狀

伊朗使館遇襲嗆報復　以色列國防部長：準備好應對任何狀況

全球最高齡男性！111歲阿公「不忌口」每周吃炸魚薯條　長壽秘訣曝

以軍撤走南加薩幾乎所有地面部隊　「剩1個旅」守護尼薩林走廊

7.2強震「震出日治舊橋」　日本網友也驚訝：另類台日友好

搭機豎直椅背「手機卡座位壓壞」冒煙爆恐慌　空服員1招化解危機

搶挖外星人？秘魯洞穴驚見「3指遺骸」天價走私　造假黑幕曝光

金融時報：美英澳考慮「擴大AUKUS」以嚇阻中國

航班起飛突斷電！下秒「濃煙瀰漫」飄惡臭　乘客困45°C機艙熱瘋

林智勝鼓勵「大膽揮」　鞏冠連兩天開轟：把最基本做好

美房價飛漲！　每房平均要價1330萬超過普通家庭負擔

提高免疫力的5種方法：神捕、美補都是變好關鍵

男子機車故障拋錨 熱心警協助平安返家

保時捷暴衝撞樹畫面曝！高雄男酒駕闖禍狂逃遭逮　下場慘了

寶林茶室「邦克列酸+1」吃粿條33人全陽性　明起不再每日公布個案

衝浪突遇恐怖巨浪！英男「被捲走丟到沙丘上」　頭頸重傷慘死

為陳家小姊妹加持！大甲媽夜衝彰化秀傳庇佑　白袍醫師抬轎接駕

快訊／18:01台灣東部海域規模5.4「極淺層地震」　最大震度4級

直擊／萬人超會唱「穿透耳機」　IU耳機嗡嗡叫嚇到：你們最大聲！

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

國際熱門新聞

英國士兵迎新　竟是「無套性行為」

男陰莖大小　泌尿科女醫揭：看1部位最準

瑞典女懷胎7月　卻遭電線榮譽處決

辣妹只穿小丁露蜜臀　原來是光頭

花蓮地震　海嘯約15分後抵與那國島

玩遊樂設施「站起來嗨」　他遭拋飛亡

來台遇大地震　28歲男嚇壞逃回新加坡

獅子山緊急狀態　首都上百人器官衰竭亡

4.8地震破240年紀錄　自由女神狂晃畫面曝

主管每天加班　「菜鳥新人薪水更高」崩潰

舌尖上的飛機餐！美雜誌揭「10大美味航空」

63歲祭司要娶處女　逼12歲童當新娘

名廚列好市多「拒買清單」：別買這12種食材

530隻南極企鵝集體死亡！疑染禽流感

更多熱門

相關新聞

湖北景區推「楚國王族免費貴族半價」 網問：什麼年代還搞封建？

湖北景區推「楚國王族免費貴族半價」 網問：什麼年代還搞封建？

湖北荊州市楚王車馬陣景區近日推出清明節假期優惠政策，其中，「楚國王族」免費入園參觀，「楚國貴族」半價優惠的活動引起大陸網友熱議。有網友直接發文稱，「什麼年代了還搞封建？」也有網友批評，「回到過去，人分三六九等？」。

獨／水上鄉民代走私3千萬K他命　愚人節50萬交保

獨／水上鄉民代走私3千萬K他命　愚人節50萬交保

秘魯總統疑涉貪　檢方下令交出勞力士

秘魯總統疑涉貪　檢方下令交出勞力士

陸科技考古還原北周武帝相貌 北伐匈奴暴斃推斷是「慢性砷中毒」

陸科技考古還原北周武帝相貌 北伐匈奴暴斃推斷是「慢性砷中毒」

3D列印還原秦「最強公務員」相貌 「雲夢睡虎地」墓主骨骼現一職業病

3D列印還原秦「最強公務員」相貌 「雲夢睡虎地」墓主骨骼現一職業病

關鍵字：

秘魯考古人類學木乃伊外星人納斯卡納斯卡線條走私骨董古董黑市販運

讀者迴響

熱門新聞

他看波多野結衣本人「幻滅了」！無修圖比基尼照瘋傳

焦糖哥哥爆「黃子佼逼Apple全裸」！本人氣哭打臉

快訊／國家警報響！　05：15地牛翻身

快訊／新加坡失聯夫妻　確定在砂卡礑下車

即／10分鐘內3震！台北明顯搖晃

2農夫地界喬不攏　妻卻去跟對方性交

初瓦、嚮辣爆食物中毒　廚房照片曝

老高又翻車！新片聊《七龍珠》被揪7大錯誤

英國士兵迎新　竟是「無套性行為」

花蓮強震後驚現日治舊橋！將改建重啟

人妻結婚37年　補辦證件發現自己未婚

男陰莖大小　泌尿科女醫揭：看1部位最準

寶林中毒案越籍廚師「糞便檢出邦克列酸」

又見虐童「1個耳朵撕裂、1個頭骨斷裂」都被帶回家

小禎罕見撂重話開罵黃子佼：我真心作噁！

更多

最夯影音

更多
楊繡惠痛批黃子佼：極盡的變態　喊話孟耿如「不要再幫老公求情」

楊繡惠痛批黃子佼：極盡的變態　喊話孟耿如「不要再幫老公求情」
花蓮搜救犬往巨石間猛鑽　狂搖尾巴「示意有人」建功

花蓮搜救犬往巨石間猛鑽　狂搖尾巴「示意有人」建功

美東4.8地震破240年紀錄 ！　市民嚇壞「自由女神也在搖」

美東4.8地震破240年紀錄 ！　市民嚇壞「自由女神也在搖」

拆除天王星會改變結構支撐　預防傾倒今決定暫緩作業！

拆除天王星會改變結構支撐　預防傾倒今決定暫緩作業！

IU「3分鐘中文打招呼」：我練了很久　唱告五人《唯一》「為大家準備的禮物」

IU「3分鐘中文打招呼」：我練了很久　唱告五人《唯一》「為大家準備的禮物」

熱門快報

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面