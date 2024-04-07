搶挖外星人？秘魯洞穴驚見「3指遺骸」天價走私　造假黑幕曝光

▲秘魯聖阿洛伊修斯．岡薩加國立大學（San Luis Gonzaga National University）保存著一具乾癟、化石狀的遺體。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

秘魯近年出現盜墓潮，許多賣家聲稱從偏遠洞穴挖出「外星人遺骸」，包括只有三根手指、頭顱扁長等造型，並且透過網路或黑市，高價走私到全球各地。但專家指出，考古學文物及外星人遺骸的市場極大、利潤極高，因此除了非法販運遺骸的問題，還有造假的嫌疑，這一切都讓各國政府及海關傷透腦筋。

去年9月，墨西哥召開不明飛行物（UFO）國會聽證會，記者兼UFO愛好者莫森（Jaime Maussan）提供2具「非人類遺骸」，宣稱是2017年在秘魯納斯卡線附近發現，根據碳14定年法顯示距今已有千年歷史，還有1/3未知DNA，意味著不是地球生物演化而成。但此說法已被許多科學家駁斥。

李維拉（Leandro Rivera）則宣稱，從秘魯納斯卡洞穴裡運出200具長相奇異的人形遺骸，頭部細長、雙手似乎都僅有三根手指，部分已經走私到法國、西班牙與俄羅斯，還發現其他前西班牙時代文物。不過，他被指控挖掘文物、攻擊公共紀念物等罪名，已於2022年被判處4年緩刑及2萬秘魯新索爾（約新台幣17.5萬元）罰款。

▲墨西哥國會聽證會上宣稱，在秘魯納斯卡地區發現外星人遺骸。（圖／路透社）



秘魯「法律醫學與法醫學研究所」（ILMFS）考古學家埃斯特拉達（Flavio Estrada）曾協助調查李維拉的盜墓案件，他坦言就連走私網絡也充斥著動物骨頭與紙漿做成的「假貨」，盜墓賊可能變造了納斯卡挖到的遺骸，讓它看起來只有三根手指，吸引那些相信外星人存在的人。而在納斯卡線附近，除了一些「政府文化領土」的標誌之外，幾乎沒有其他保護跡象。

卡耶塔諾．赫雷迪亞大學（Cayetano Heredia University）醫學博士兼人類學家隆巴迪（Guido Lombardi）長期鑽研木乃伊研究，他也指出一些秘魯古文化有顱骨重塑（cranial remodeling）的社會習俗，也就是綑綁孩童頭部、改變其頭型的作法，「沒有人生來就是長這樣的」，盜墓賊卻利用外界對於當地文化的不理解，趁機大撈一筆。

聯合國教科文組織（UNESCO）與世界海關組織（WCO）都指出，新冠疫情爆發以來，全球文物走私呈現爆炸性成長，過去仰賴實體店面的骨董店也紛紛轉向網路黑市與社群媒體，利用更強大的銷售通路、隱私保護及加密管道獲取豐厚利潤。，一些專家甚至開始質疑，秘魯是否刻意輸掉這場「考古掠奪大戰」，滿足有利可圖的文物黑市需求。

對此，秘魯文化部文化遺產修復部門負責人森度里昂（Evelyn Centurion）表示，政府正在與警方、總檢察長、外交部等部門合作，對於文物掠奪施加更強硬懲罰，「掠奪沒有停止。我們需要地方政府與地方當局更強力的合作，以防止這些非法行動。」

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