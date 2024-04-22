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女兒遭堂兄性侵！　父母「沒報警」還罵她家醜外揚

▲▼性感女人、女子、性侵、性行為。（示意圖／CFP）

▲馬來西亞一名女子日前到親戚家作客時遭堂兄性侵。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞一名女子日前到親戚家作客時，竟遭到堂兄性侵，她告知父母後，雖然父母出面質問了親戚，但他們卻不打算報警。甚至當她告知男友這件事情時，還被父母責罵家醜外揚。

馬來西亞一名男網友在網路論壇Reddit發文表示，女友日前去親戚家作客時，被堂兄強拉進房間內性侵，她曾試圖抵抗卻沒有用，「直到第二天我才知道她的遭遇，她勇敢告訴我一切。」

男網友說，女友的父母得知後有質問親戚，該名堂兄也坦承此事，結果女友父母卻不打算報警。甚至當父母知道女兒將事情告訴男友時，還將她罵了一頓，認為這件事情非常丟臉。

男網友表示，雖然那名堂兄似乎仍過得無憂無慮，但他的女朋友卻因為遭遇的創傷，而無法在晚上入睡。他也試圖在Instagram私訊對方，可是對方也沒有回應，「我只是想要為她爭取公平正義，我們沒有證據，而且已經過去72小時了。」

男網友提問，「我想揭發那位堂兄，但這會讓其他人知道我的女朋友被性侵，她的父母又會對她生氣。有什麼建議嗎？」許多網友看到後紛紛表示，「伸張正義是好的，但最好還是要跟女友討論一下」、「她的父母不關心女兒，根本應該斷絕關係」。

也有網友表示，應該立刻帶女友去報案，不用理會女友父母，因為犯罪就是犯罪，只要報案了，父母也無法插手，「她的父母都不關心她的幸福和正義，她又何必去在乎和他們的關係呢？」

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