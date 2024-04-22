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男男活春宮吞吐還不夠！韓男潑水節「偷別人項鍊」　被逮自稱中國人

▲▼韓籍遊客參加泰國潑水節，在清邁盜竊其他人的金項鍊，當場被逮。（圖／翻攝自CH3 Plus）

▲韓籍遊客參加泰國潑水節，在清邁盜竊其他人的金項鍊，當場被逮。（圖／翻攝自CH3 Plus）

記者羅翊宬／編譯

泰國每年4月迎來東南亞最盛大的傳統節慶潑水節（宋干節），當地政府從3月底便會展開一系列的相關活動。只是，前往當地旅遊的韓國男性卻陸續傳來不少負面新聞，繼擁有同性戀傾向的兩名男性當眾表演「吞吐排毒」活春宮後，還有60多歲的韓男盜竊當地旅客的名貴項鍊。

根據韓媒《首爾新聞》，泰國媒體CH3 Plus報導潑水節清邁的盛況，本月13日許多觀光客湧入清邁古城塔佩門持水槍互相攻擊、享受潑水節的沁涼消暑快感，豈料一名60多歲的韓籍男性A某卻意圖接近泰國男性B某，還當眾搶走泰男掛在頸部上的金項鍊。

泰男B某的女友回憶道，當時她感覺到一群約4到5名的韓國人意圖不軌地接近，一開始以為是玩水的其他外籍旅客，所以沒有想太多，結果男友掛在頸部上的金項鍊卻被韓男直接搶走逃跑，於是她便下意識直接扯住韓男A某的衣領，在周圍人群的協助下成功逮捕竊盜犯，而A某則是嚇得將金項鍊落在地上。

A某的其他韓籍親友成功逃離現場。

泰國當地警方透露，A男被逮捕後聲稱「弄丟護照」，目前仍正透過韓語口譯員的協助進行調查。調查指出，A男一行人本月10日搭機抵達泰國，準備參加潑水節盛事，並入住清邁市區某飯店，事後A某不斷向警方否認犯案，還表示自己罹患精神疾病，已經服用相關藥物5年。

中國媒體則在報導聲稱，該名犯案的韓籍男性A某和其他3名共犯在飯店被警方成功逮捕，然而這群韓男被逮後卻向警方用韓語表示「我們是中國人」，意圖嫁禍給中國，就連當地的韓語口譯員都啼笑皆非。

泰國警方在4人下榻的飯店發現遭竊的金項鍊、價值5萬元泰銖的金框佛像，因此依竊盜罪嫌起訴，未來他們可能面臨5年有期徒刑、1萬元泰銖以下的罰金。

▲▼男男潑水節上演活春宮！2韓男泰國路邊「埋頭吞吐」　恐被關10年。（圖／翻攝自X）

▲男男潑水節上演活春宮！2韓男泰國路邊「埋頭吞吐」，恐被關10年。（圖／翻攝自X）

據悉，先前才在社群平台X（前稱推特）流傳出一段鹹濕影片，參加泰國潑水節的2名同性戀傾向韓國男性當眾表演活春宮，頭戴護目鏡、外表俊俏的男子站在黃色帳棚，以輕快穩定的節奏前後擺動腰身，疑似用男性生殖器對準另名男性的嘴巴，而另名戴藍色鴨舌帽的韓男則跪在地上「吞吐」，敗壞韓國人的臉面。

南韓網友留言表示，「真的是兩『隻』韓男嗎」、「都是因為被性慾沖昏頭的同性戀韓男，害我們國家在全球丟盡臉面」、「建議把所有韓國籍同性戀男性全部送往三清教育隊（矯正機構）」、「他們只是互相分享海軍陸戰隊的戰友愛」、「不知道他們會不會在監獄吞吐」。

 ►男男潑水節活春宮！2韓男泰國路邊「埋頭吞吐」　恐被關10年

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