陸孕婦遭夫「推下懸崖」奇蹟獲救！5年後近況曝　返泰淚謝恩人

▲被害人時隔5年返回當初差點喪命的國家公園，親自感謝工作人員救命之恩 。（圖／khaosod，下同）

記者王佩翊／編譯

一名中國女子5年前赴泰國烏汶府的帕登（Pha Taem）國家公園旅遊時，遭丈夫蓄意推下34公尺高懸崖，所幸及時被國家公園的工作人員發現並救起，雖然全身多處骨折，但仍幸運生還。時隔5年，她近日再度回到國家公園向當年救助她的工作人員表達謝意，而照片中也能看到她情緒激動地抱著救命恩人落淚，工作人員看見她平安無事，更是感動不已。

根據khaosod報導，王姓中國籍女子5年前遭到丈夫蓄意謀殺，在烏汶府帕登國家公園被對方推下懸崖，當時懷有3個月身孕的她，就這樣跌落34公尺高的懸崖，全身17處骨折。

所幸王女墜崖後，帕登國家公園工作人員第一時間發現她，並緊急救援，同時把她轉移下山，送往醫院接受後續治療。而王女則因為搶救過程中服用大量藥物，不得不將腹中胎兒引產。

王女獲救後曝光丈夫惡行，她表示，丈夫沉迷賭博與網路遊戲，因此欠下巨款，只因她拒絕幫忙還債，就讓男方心生怨恨，埋下殺機，企圖藉此奪取遺產。泰國皇家法院2023年三審認定被告蓄意殺人未遂，最終判處33年又4個月徒刑。受害者也在判決後指出，會透過公證訴請離婚。

王女20日重返帕登國家公園，並與當初救下的工作人員重逢。泰國國家公園、野生動物、植物保護與野生動物部的官方Facebook則公開了相關照片與故事。

王女見到救命恩人後止不住淚水，抱著對方痛哭表達謝意，而工作人員看見她如今平安無事也備感欣慰。她的故事隨後被廣泛分享，帕登國家公園的主任Pramuan Rattanawan也親自上傳了當年的救援照片。

帕登國家公園強調，他們一向將遊客的安全視為首要任務，並提供最新的救生設備與定期人員培訓，以確保在緊急情況下，能隨時保障遊客的安全。