史上最大規模！美菲1.6萬人聯合軍演　首次在台灣附近海域進行

▲美菲22日開始舉行一年一度的「肩並肩」軍演。（資料圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國和菲律賓於4月22日開始展開為期3周的美菲「肩並肩」（Balikatan）軍演。這是兩國近40年來，首次在菲律賓領海外、面向台灣和南海的國際水域舉行聯合軍演，法國、澳洲也將派員參與，演習規模堪稱史上最大。

綜合外媒報導，美菲此次的聯合軍演預計有逾1.6萬名士兵加入，其中包括1.1萬名美軍、5000名菲律賓士兵、150名澳洲國防軍、約100名法國海軍，以及菲律賓海岸防衛隊的特遣隊。此外，菲律賓國家警察特別行動部隊的156名成員也將作為觀察員參與演習。

與此同時，英、法、德國、加拿大、紐西蘭、日本、南韓、印度、印尼、汶萊、馬來西亞、新加坡、泰國、越南等14個國家也將作為觀察員，持續對「肩並肩」進行觀察，直至演習在5月10日落幕為止。

報導稱，美菲雙方將在此次演習中執行複雜的全局任務，訓練項目涵蓋海上安全、防空和飛彈防禦、動態飛彈打擊、網絡防禦，以及資訊戰等多個方面。

菲律賓武裝部隊的發言人洛基科（Michael Logico）指出，這次的聯合軍演旨在加強美菲雙方的聯盟與防禦能力，深化區域安全合作，為應對潛在的安全挑戰做好準備，「此次軍演並沒有針對任何國家，只是針對地域挑戰保持警惕，但我們也不需要粉飾太平，因為只有妥善準備才能保障國家的安全。」