15歲就創業！他擺路邊攤8年「公司市值破億」

▲慕納沙拉夫年僅23歲就已擁有傲人資產，是名副其實的富豪。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞年僅23歲的青年慕納沙拉夫（Munashraf Munawar），自15歲起就開始創業，透過銷售各種不同的產品逐步累積財富，如今年紀輕輕公司市值就已破千萬，躋身富豪行列。

綜合外媒報導，慕納沙拉夫15歲時，就萌生了創業的想法，他最初在社交平台賣鞋子，每賣出一雙鞋大概就能賺10至15令吉（約新台幣68至102元）的利潤，但這筆生意卻只維持到他17歲，必須專注備考大馬教育文憑考試時，就被迫停止。

考完試後，慕納沙拉夫轉向了產品銷售，當上了產品代理。他開始在路邊擺攤販售巧克力罐，還逐漸擴大業務範圍，獲得了薯片和炸魚條等零食小吃的代理權，漸漸增加攤子的產品。

#NSTTV Munashraf Munawar’s path towards becoming a young millionaire began after observing his own family’s struggles.

His parents worked salaried jobs and while they made enough to get by, Munashraf knew he wanted to do more.

At 23, he is now a millionaire many times over.

Read… pic.twitter.com/LRo2E69qH7 — New Straits Times (@NST_Online) April 20, 2024

慕納沙拉夫也非常上進，在同齡友人都出去玩時，努力提升自我價值，不斷鑽研營銷、銷售的技巧，打磨自己的財務管理知識，還持續嘗試開拓新業務。

某天，他和朋友一同帶貓咪去看獸醫時，意外發現診所的生意很好，斷定寵物市場富含商機，於是便開發了自己的寵物系列產品，讓他在19歲就賺到了人生的第一桶金。

如今，年僅23歲的慕納沙拉夫，已擁有市值約2600萬令吉（約新台幣1.78億元）的寵物食品和營養品公司，手下員工超過200人。他透露，自己的目標是在30歲前身價超過10億，並開設全馬最大的獸醫診所。