15歲就創業！他擺路邊攤8年「公司市值破億」

▲慕納沙拉夫年僅23歲就已擁有傲人資產,是名副其實的富豪。(圖/翻攝自Facebook)

記者葉睿涵/編譯

馬來西亞年僅23歲的青年慕納沙拉夫(Munashraf Munawar),自15歲起就開始創業,透過銷售各種不同的產品逐步累積財富,如今年紀輕輕公司市值就已破千萬,躋身富豪行列。

綜合外媒報導,慕納沙拉夫15歲時,就萌生了創業的想法,他最初在社交平台賣鞋子,每賣出一雙鞋大概就能賺10至15令吉(約新台幣68至102元)的利潤,但這筆生意卻只維持到他17歲,必須專注備考大馬教育文憑考試時,就被迫停止。

考完試後,慕納沙拉夫轉向了產品銷售,當上了產品代理。他開始在路邊擺攤販售巧克力罐,還逐漸擴大業務範圍,獲得了薯片和炸魚條等零食小吃的代理權,漸漸增加攤子的產品。

#NSTTV Munashraf Munawar’s path towards becoming a young millionaire began after observing his own family’s struggles.

His parents worked salaried jobs and while they made enough to get by, Munashraf knew he wanted to do more.

At 23, he is now a millionaire many times over.

Read… pic.twitter.com/LRo2E69qH7