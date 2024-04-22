15歲就創業！他擺路邊攤8年「公司市值破億」

▲慕納沙拉夫年僅23歲就已擁有傲人資產，是名副其實的富豪。（圖／翻攝自Facebook）
記者葉睿涵／編譯
馬來西亞年僅23歲的青年慕納沙拉夫（Munashraf Munawar），自15歲起就開始創業，透過銷售各種不同的產品逐步累積財富，如今年紀輕輕公司市值就已破千萬，躋身富豪行列。
綜合外媒報導，慕納沙拉夫15歲時，就萌生了創業的想法，他最初在社交平台賣鞋子，每賣出一雙鞋大概就能賺10至15令吉（約新台幣68至102元）的利潤，但這筆生意卻只維持到他17歲，必須專注備考大馬教育文憑考試時，就被迫停止。
考完試後，慕納沙拉夫轉向了產品銷售，當上了產品代理。他開始在路邊擺攤販售巧克力罐，還逐漸擴大業務範圍，獲得了薯片和炸魚條等零食小吃的代理權，漸漸增加攤子的產品。
#NSTTV Munashraf Munawar’s path towards becoming a young millionaire began after observing his own family’s struggles.— New Straits Times (@NST_Online) April 20, 2024
His parents worked salaried jobs and while they made enough to get by, Munashraf knew he wanted to do more.
At 23, he is now a millionaire many times over.
Read… pic.twitter.com/LRo2E69qH7
慕納沙拉夫也非常上進，在同齡友人都出去玩時，努力提升自我價值，不斷鑽研營銷、銷售的技巧，打磨自己的財務管理知識，還持續嘗試開拓新業務。
某天，他和朋友一同帶貓咪去看獸醫時，意外發現診所的生意很好，斷定寵物市場富含商機，於是便開發了自己的寵物系列產品，讓他在19歲就賺到了人生的第一桶金。
如今，年僅23歲的慕納沙拉夫，已擁有市值約2600萬令吉（約新台幣1.78億元）的寵物食品和營養品公司，手下員工超過200人。他透露，自己的目標是在30歲前身價超過10億，並開設全馬最大的獸醫診所。
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