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南韓總統府秘書室長接替人手出爐　曾任5屆國會議員

▲▼南韓總統尹錫悅22日指定鄭鎮碩接下府方秘書室長一職。（圖／達志影像）

▲南韓總統尹錫悅22日指定鄭鎮碩接下府方秘書室長一職。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓本月10日進行四年一度的總選，改選出下屆300席國會議員，豈料總統尹錫悅所在的執政黨國民力量卻慘敗給共同民主黨。為此，南韓國務總理韓悳洙、總統辦公室秘書室長李官燮11日相繼請辭。如今，尹錫悅在記者會上親自點名下一任的府方秘書室長，將由媒體人出身的國會議員鄭鎮碩接替。

根據《韓聯社》，自從韓悳洙、李官燮和其他府方幕僚相繼請辭後，尹錫悅對於接替人選的選則感到苦惱，不過今（22）日他透過總統辦公室直播直接宣布接替人選，其中秘書室長一職將由國民力量的國會議員鄭鎮碩接替，其先前曾在韓國日報工作，不僅當過駐華府特派員，更曾當選5屆國會議員。

尹錫悅表示，「鄭鎮碩出社會時以記者一職邁出腳步，在韓國日報任職15年，主要在政治中心擔任國會出入記者，並曾擔任過駐華府特派員、論說委員，2000年參選第16屆國會選舉，並連續擔任5屆議員，一路擔任青瓦台政務首席（總統為李明博）、新世界黨（國民力量前身）非常對策委員長、國會副議長、國會事務總長。」

尹錫悅盼透過任命鄭鎮碩為府方秘書室長一職，打破「朝小野大」跛腳總統的頹勢，「（鄭鎮碩）在政壇內和朝野之間建立起圓融的關係，期盼無論是在龍山府方幕僚團隊，亦或在執政黨、在野黨、媒體與公民社會之間搭起良好的溝通橋樑。」

另外，尹錫悅也指定前國會議員洪哲鎬（國民力量）擔任下一任的總統辦公室政務首席。

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