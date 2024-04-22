去日本玩請切記！搭乘電車「三大地雷」恐引眾怒　耳機別開太大聲

▲日本民眾票選搭乘電車時「最令人困擾」的行為。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本人堪稱是全球最注重禮節、禮貌的民族，各種繁文縟節和必須懂得讀空氣的社會氛圍壓得人喘不過氣！最近日媒針對搭乘電車等大眾運輸的「令人困擾行為」進行調查，其中民眾對於在車上化妝最為反感。

根據日媒《LASISA》，日本民意調查機構Marketing Technology向搭乘電車上下班的通勤族進行調查，從去年9月25日至去年10月4日一共有1174名30歲以上的男女（男性795人、女性379人）參與調查，針對「搭電車（或在月台）時最令人困擾的行為」做回應，結果顯示無論性別、年齡，在車上化妝的行為最令人厭惡。

統計調查出前三項「最反感行為」，分別化妝（第一名，16.9%）、未將登山背包或後背包揹在胸前（第二名，16.5%）、在電車上飲食（第三名，9.9%），其中化妝和未將後背包揹在胸前的行為無論男女受訪者都深感厭惡；至於在女性受訪者排行第三名，則是頭戴式耳機傳出聲音。

至於當人群混雜、擠滿乘客時，是否該將後背包揹在胸前？部分鐵道公司建議民眾，當通勤尖峰時刻搭乘電車，建議應該將後背包拿在手上、或是放在膝蓋前。