撇偷吃50女性醜聞！乙武洋匡參選造勢　遭鬧場暴力襲擊影片曝光

▲乙武洋匡參與眾議院議員補選，造勢活動遭惡意鬧場。（翻自livedoor.jp）

圖文／鏡週刊

寫下暢銷書「五體不滿足」的日本知名作家乙武洋匡，近日再度投身選舉，參與眾議院議員補選，挑戰成為東京15區的議員。不過就在本月21日於東京JR龜戶站前的造勢活動中，一度遭到一名男子惡意鬧場，甚至作勢要攻擊乙武，隨後現場發生暴力衝突。

據《東京體育》報導，乙武洋匡在21日於東京JR龜戶站前舉辦演說造勢活動，現場還有東京都知事小池百合子、國民民主黨代表玉木雄一郎到場站台。不過就在活動進行到一半時，突然有一名男子亂入，更大聲對乙武高喊：「你，乙武，你來這裡幹什麼？」隨後更作勢上前要靠近乙武並襲擊。

這時乙武陣營的工作人員立刻擋下這名男子，但雙方隨後爆發暴力衝突，至少一名工作人員被發現遭到摔倒受傷。隨後眾多工作人員包圍男子，並大喊「現行犯！現行犯！」，警方獲報後也立刻出動，並將該名男子以暴力現行犯逮捕。

據悉事發當時，現場氣氛一度很緊張，幸好乙武本人沒有受傷。事後乙武也強調，任何針對他的批評與質疑，他都願意接受，但使用這樣的暴力行為，是絕對無法允許的。另一方面，他也感謝辛苦擋駕的工作人員們。此外，乙武陣營也表示，這起事件造成工作人員受傷，他們將採取法律途徑，目前已報警處理。

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