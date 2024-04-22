日海自2機黑盒子分析！未發現機體異常　調查「人為因素」可能性

▲日本海上自衛隊SH-60K直升機。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

日本海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機20日在伊豆群島海域墜毀，造成1死7失蹤，考量到出於人為因素導致兩機在空中相撞的可能性，目前正在進行進一步調查以釐清原因。日本防衛大臣木原稔22日表示，已經從回收的失事飛機黑盒子提取數據，但尚未發現飛行中途發生機體異常的跡象。

據日媒每日新聞社報導，事故發生在20日晚間，伊豆群島鳥島以東約270公里海域，當時失事的兩架海鷹直升機正在進行探測潛艇的夜間訓練，8名機組人員中1人被確認死亡，其餘7人下落不明。事後，在現場海域發現了兩架直升機的飛行記錄器（黑盒子），另外還找到了迴旋翼葉片等機體殘骸。

▲海上自衛隊打撈到的失事巡邏直升機零件。（圖／海上自衛隊）

木原稔表示，目前在尋獲的飛行記錄器分析中，尚未發現飛行時機體出現異常的數據。海上自衛隊幕僚長酒井良也在22日表示，「從常識來看，（機體）應該已經沉入海底」。

酒井良說，為了尋找機體的主體殘骸，海上自衛隊計畫派遣部隊的海洋觀測艦到事發現場海域，調查海底地形、潮流和水溫等情況，並將討論考慮在打撈殘骸時使用民間的打撈船的方案。