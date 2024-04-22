奇蹟！加薩孕婦遇空襲亡　醫生緊急剖腹「產下1.4kg女嬰」

▲女嬰目前住在保溫箱中，健康狀況穩定。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

巴勒斯坦一名懷孕已30周的婦女因以色列空襲而喪生，奇蹟的是，醫護人員成功從她體內接生一名僅重1.4公斤女嬰，目前狀況穩定，健康狀況也在逐步改善。女嬰的姊姊雖然在空襲中喪生，但她生前曾親自以「羅赫」（Rouh）為妹妹命名，代表著「勇氣」。

根據《路透社》報導，巴勒斯坦衛生部官員表示，該次空襲發生在加薩走廊南部城市拉法（Rafah），喪生的孕婦沙卡尼（Sabreen Al-Sakani）生前懷孕已達30週，醫生薩拉瑪（Mohammed Salama）進行緊急剖腹產下的這名僅重1.4公斤的女嬰，目前狀況穩定，健康狀況也在逐步改善。

沙卡尼的幼女馬拉克（Malak）在空襲中與母親一同喪命，親人透露，馬拉克生前曾希望能以「勇氣」為意的「羅赫」（Rouh）為妹妹命名。女嬰和另一名嬰兒目前被安置在拉法的一間醫院裡，她的胸部上貼有一條寫著「烈士沙卡尼的嬰兒」的膠帶。

▲▼女嬰將在醫院繼續接受照護約3到4週，再由親屬接手照顧。（圖／路透）



薩拉瑪表示，這名女嬰將會在醫院繼續接受照護約3到4週，再由親屬接手照顧，「最大的悲劇在於，她剛出生就已經是孤兒。」

衛生部官員也表示，同一場空襲造成另一個家庭阿布杜．阿爾家（Abdel Aal family）13名孩童和兩名婦女喪命，包含沙卡尼一家在內，總計有19人在空襲中喪命。

對於這場空襲造成的重大傷亡，以色列軍方發言人回應表示，以軍的目標是針對軍事設施、發射陣地和武裝人員等加薩的好戰分子。