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眾議院過法案援助烏以台　拜登：展現美國全球領導力

▲美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（圖／路透）

文／中央社

美國聯邦眾議院今日通過法案，將向烏克蘭、以色列、及包括台灣在內的印太國家提供總額約953億美元的安全援助。總統拜登說，此舉展現美國在全球的領導地位，希望能儘快提供烏克蘭武器。

拜登（Joe Biden）透過聲明指出，眾議院兩黨議員投票通過法案，推進美國的國家安全利益，等於對美國在全球的領導力發出明確訊息，「在這個關鍵轉折點，他們團結回應歷史召喚，通過我爭取數月、迫切需要的國家安全立法」。

眾議院審議的3個撥款法案總金額約953億元（約新台幣3兆1000億元），皆以個別表決方式通過，分別是608億美元協助烏克蘭抵抗俄羅斯入侵；264億美元援助以色列，並向加薩及其他衝突地區提供人道援助；及81億美元協助台灣、菲律賓等印太區域國家強化威嚇能力，以因應中國威脅。

在81億美元當中，包括20億美元提供台灣及主要盟友的外國軍事融資（FMF），及19億美元用於補充提供給台灣的防禦性軍事物資。

眾議院也通過「21世紀透過實力達成和平法案」（21st Century Peace through Strength Act），內容為凍結俄羅斯主權資產、制裁伊朗、制裁並凍結涉及參與芬太尼販運的跨國犯罪組織和毒品販子；短影音平台TikTok也須在1年內脫離中國母公司字節跳動（ByteDance），否則將在美國面臨全國性禁令。

這4項法案將整合成1項法案，送到參議院，作為參議院2月通過援外補充法案的修正案。參議院預計23日會進行處理，之後再送給拜登簽署。

白宮聲明指出，拜登敦促參議院迅速將這一法案送給他，以便他儘速簽署成法，「我們可以迅速向烏克蘭發送武器和裝備，以滿足他們的迫切需求」。

拜登去年10月向國會提出援助烏克蘭、以色列及包括台灣等印太盟友的補充撥款請求，參議院2月表決通過，獲得跨黨派的支持。

因共和黨強硬派不滿拜登繼續援烏，卻無法處理非法移民問題，反對通過援外法案等因素，共和黨眾議院議長強生（Mike Johnson）遲未讓參院版本在眾院表決，直到日前才提出分拆3項處理的方式，同時也提出多項修正內容。

眾議院版援外法案與參議院版的撥款規模相同，其中一項差異在於眾院版的援烏法案將援助視為貸款，要求白宮必須與烏克蘭就經濟協助提出還款協議，不過，法案也提出授權總統在經國會審查後，可以取消債務的條件。

法案通過後，強生對記者表示，伊朗、俄羅斯、及中國等美國的3個主要對手正在合作，他們的侵略意圖強烈，威脅國際社會的繁榮與安全，在這非常時刻，美國需要展現出領導力，「如果我們轉身不顧，後果將非常慘重」。

反對強生將援外法案交付表決的共和黨喬治亞州眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）日前提出罷黜強生的動議，並獲得肯塔基州的共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）與亞利桑那州眾議員戈薩（Paul Gosar）連署支持。

這3項援外法案通過後，葛林今天暫時沒有要求處理罷黜動議。她說，要先讓共和黨眾議員「聽聽選民的意見」，再決定是否推動罷絀強生案。

強生指出，他並不擔心是否被罷免的問題，「我必須完成我的工作，而我們做到了，我相信我做了對的事」，接下來會發生什麼狀況，就順其自然。

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