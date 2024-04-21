日本2架SH-60K海鷹直升機墜毀　成立調查委員會查明原因

▲圖為日本海上自衛隊SH-60K直升機。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京21日綜合外電報導

日本海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機昨晚進行反潛訓練時疑似發生碰撞墜毀，造成機上8人1死7失聯。海上自衛隊除全力海空搜救失聯7人，也成立事故調查委員會盼盡速查明原因。

綜合日本放送協會（NHK）、讀賣新聞、日本經濟新聞及TBS電視台報導，海上自衛隊海上幕僚長（相當於他國海軍參謀長）酒井良今天下午召開臨時記者會對這起事故公開致歉，表明已在海上幕僚監部成立事故調查委員會，並將盡全力搜救下落不明的7名隊員。

海上自衛隊已針對這起墜機事故公布兩架事故直升機的機長姓名，並說明現階段並未確認事故直升機存在機械異常。

日本防衛大臣木原稔今天說，因為兩具飛航資料紀錄器（FDR）被發現的位置相近，「我們認為碰撞的可能性高」。

海上自衛隊擁有約80架事故同型機，目前已暫停所有訓練飛行，至於警戒監視及運輸任務則視必要執行。

防衛省及海上自衛隊表示，墜毀的兩架海鷹直升機分別是隸屬長崎縣大村航空基地的機身編號8416號機，及隸屬德島縣小松島航空基地的機身編號8443號機。

▲墜毀的兩架海鷹直升機分別是隸屬長崎縣大村航空基地及德島縣小松島航空基地。（圖／達志影像／美聯社）

事發現場位於伊豆群島的鳥島東方約270公里處海域，4月20日晚間10時38分左右，正參與反潛訓練的8416號機先失聯，並在1分鐘後接獲8416號機發出的緊急信號。接著在晚間11時4分左右，也得知無法與8443號機進行無線電通訊。

雖然未接獲8443號機發出的緊急信號，但木原說，從技術上來說，如果是發自同一地點的緊急信號，有可能聽起來會像合併成一個信號。

海上保安廳表示，4月20日深夜11時15分左右，海上自衛隊護衛艦「伊勢號」通報118表示「訓練中的海上自衛隊兩架航機疑似墜落」。

昨晚還有海上自衛隊護衛艦、潛艦及補給艦等參與反潛訓練，墜毀的兩架海鷹直升機在失事前分別從不同的艦艇上起飛。

▲日本海上自衛隊幕僚長酒井良。（圖／達志影像／美聯社）

海上自衛隊已在事發海域發現包括兩機主旋翼葉片等部分機體。兩機上各搭載4名乘員，總計8人，除獲救1人已確認死亡外，目前仍有7人下落不明，海上自衛隊已派出12艘艦艇及7架航機進行海空搜救，海上保安廳也出動船隻及航機協助。

美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）今天透過社群平台表示，美國政府已表明將協助日方搜救，「我們將跟作為朋友及盟友的日本並肩共同面對」。

失事的兩架海鷹都是護衛艦搭載的反潛巡邏直升機SH-60K，機上配備探測潛艦的裝備，也能掛載深水炸彈及反潛飛彈。防衛省表示，接下來將分析飛航資料紀錄器，調查事故發生原因。